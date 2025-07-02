Курс валют: доллар в банках дешевеет, а евро снова подорожал

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−42,10 грн. Евро покупают за 48,98 грн, а продают за 49,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,64−41,70, евро — 49,40−49,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,85−41,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,31−49,33 грн/евро.

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