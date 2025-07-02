В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем — до более 237 тыс. МВт-ч, говорится в мониторинге ExPro Electricity.
Украина увеличила экспорт электроэнергии в июне в 2,5 раза
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменится экспорт
За месяц больше вырос экспорт в Венгрию — с 34 до 122 тыс. МВт-час. В общем, поставки выросли по всем направлениям.
В июне 2024 г. экспорт электроэнергии отсутствовал.
Импорт электроэнергии вырос на 5%, по сравнению с маем — до 203,8 тыс. МВт-час. Поставки выросли из Венгрии и Словакии, по другим направлениям (Польша, Румыния, Молдова) — сократились.
По сравнению с июнем 2024 г. импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1