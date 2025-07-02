Украина увеличила экспорт электроэнергии в июне в 2,5 раза

В июне 2025 г. Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем — до более 237 тыс. МВт-ч, говорится в мониторинге ExPro Electricity.

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Как изменится экспорт

За месяц больше вырос экспорт в Венгрию — с 34 до 122 тыс. МВт-час. В общем, поставки выросли по всем направлениям.

В июне 2024 г. экспорт электроэнергии отсутствовал.

Импорт электроэнергии вырос на 5%, по сравнению с маем — до 203,8 тыс. МВт-час. Поставки выросли из Венгрии и Словакии, по другим направлениям (Польша, Румыния, Молдова) — сократились.

По сравнению с июнем 2024 г. импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза.