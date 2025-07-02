«Молочка» в июне подорожала в среднем на 2,9%

В Украине на начало июля выросли розничные цены на большинство молочных продуктов, сейчас они значительно выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

За последний месяц в Украине подешевели молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле, сыр кисломолочный жирностью 9% и сыр «Сулугуни».

«Цены на другие молочные продукты потребительской корзины либо остались без изменений, либо в среднем подорожали на 2,9%», — отметили аналитики.

На 1 июля пастеризованное питьевое молоко в бутылке в среднем стоило 63,81 грн/кг (+0,3% к предыдущему месяцу и +24% к прошлому году).

Также подорожал кефир жирностью 2,5% в пленке — до 55,54 грн/кг, что на 1% дороже мая и на 17% больше, чем в прошлом. Цена на сметану в стаканах жирностью 15% составила в среднем 191,13 грн/кг (+2% и +37% соответственно).

Что касается питьевого йогурта в пластиковых бутылках, то его средняя цена стоимость в июне составила 116,44 грн/кг, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 25% больше к прошлогодней цене.

Килограмм сливочного масла жирностью 72,5−73% отечественного производства в среднем стоил 584,82 рН (+1,9% и +39% соответственно).

Против мая выросла стоимость многих сыров, однако цена на сыр «Украинский» жирностью 50% на полках супермаркетов уменьшилась на 0,3%, продукт в среднем стоит 578,09 грн/кг (хотя это +29% к прошлому году).

Также подорожали сыры Маасдам жирностью 45% — до 709,65 грн/кг (+3% и +33% соответственно) и Голландский жирностью 45% отечественного производства — до 590,64 грн/кг (+2% и +31%).

В июне против предыдущего месяца и прошлого года подорожала «Моцарелла» жирностью 45% украинского производства — до 596,42 грн/кг (+1% и +38% соответственно), в то же время на 1% по сравнению с маем подорожала «Гауда» жирностью 45% — до 593,14 грн/кг, что на 2%

В АМВ отметили, что почти половина сыров на внутреннем рынке Украины — импортные, что затрудняет реализацию отечественной продукции.

Однако важны для нас договоренности с Еврокомиссией по сохранению или расширению квот на молочную продукцию, ведь без этого Украина может уменьшить экспорт. А излишки молока и молочной продукции будут давить на внутренние цены.