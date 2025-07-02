Министерство финансов 1 июля 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин привлек 7,2 миллиарда от продажи облигаций
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Подробности
По данным министерства, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ:
- 952 млн грн под 16,35% с погашением через 1,2 года,
- 1,1 млрд грн под 17,10% с погашением через 1,9 года,
- 5,1 млрд грн под 17,8% с погашением через 3,5 года.
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Источник: Минфин
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