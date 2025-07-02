За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1022090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 июля: 1110 российских оккупантов, 2 танка и 73 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1022090 (+1110) человек
- танков — 10985 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 22931 (+3) ед
- артиллерийских систем — 29794 (+40) ед
- РСЗО — 1427 (+0) ед
- средства ПВО — 1191 (+1) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43013 (+73)
- крылатые ракеты — 3436 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 53786 (+90)
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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