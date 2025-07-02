Иран: страна, способная стать ключом к уничтожению оси зла

Война между Израилем и Ираном всколыхнула не только Ближний Восток, но мировой финансовый рынок. Ее эхо точно повлияет на войну в Украине и ослабит позиции рф на глобальной арене. Хотя страна с населением всего 90 млн человек и слабой экономикой может казаться слишком маленькой для того, чтобы играть особую роль в глобальной экономике, однако исторически это не так.

Исторический раздражитель цен на нефть

История показывает, что Иран довольно часто использовали для того, чтобы искусственно повышать цены на нефть, и началось это еще во времена СССР. Доказательств этому множество:

активность иранских спецслужб в Албании, Бахрейне, Индии и других странах региона;

Кровавая война между Ираном и Ираком;

Систематическое спонсирование хуситов, которые постоянно усложняют транспортировку нефти;

Финансовая и другая ресурсная поддержка Хезболлы и Хамаса и т. д.

Сценарий, когда цены на нефть подгоняли горячими событиями на Ближнем Востоке именно с помощью Ирана, повторялся много раз. Нельзя утверждать, что деятельность Ирана сводилась именно к поддержке цен на нефть, но такое случалось слишком часто, чтобы быть случайностью. Последний яркий пример этого — это нападение Хезболлы на Израиль в 2024 году.

Поэтому нет ничего удивительного, что США и Израиль решили поставить точку в продолжительной террористической активности Ирана, который не только развивал собственные ядерные технологии, но и активно помогал москве в войне против Украины.

Слабое место в оси зла

Какой бы бравадной не была риторика иранских властей, в стране куча системных проблем, и первое, что вызывает вопросы, — это состояние экономики Ирана. Хроническая инфляция на уровне 30−45% за последние годы убивала иранскую экономику. Приблизительно треть населения Ирана находится за чертой бедности, а продовольственная безопасность является одной из главных проблем.

В 2021—2023 годах в более чем 30 городах Ирана прошли массовые протесты против исламского режима. Протесты начались после проблем с водоснабжением в районах, где проживают около 30 млн человек. Несогласие населения с властями довольно жестоко подавлялось силовыми структурами Ирана. Во время этих столкновений погибли сотни обычных людей.

Продовольственная проблема особенно остро ощущается на иранско-афганской границе. Особенность границы между Ираном и Афганистаном в том, что она не оборудована, что позволяет свободное передвижение группировок талибов. Систематические продовольственные субсидии правительства Ирана делают продукты питания в этой стране значительно дешевле, чем в Афганистане, и поэтому ряд группировок афганского Талибана организовали бизнес по вывозу продовольствия. Именно на этой почве возник конфликт между двумя исламскими союзниками рф — Ираном и Афганистаном.

Отношения с рф и конкуренция

Несмотря на декларирование дружбы и сотрудничества, отношения между рф и Ираном не являются в полном смысле дружественными. Пример конфликта иранских властей с признанным в рф Талибаном — это не единственный источник напряженности. Фундаментальное противоречие между Ираном и рф заключается в достаточно жесткой конкуренции на рынке подсанкционной нефти.

После начала войны в Украине все чаще покупателями российской и иранской нефти становились одни и те же компании из КНР, Индии и немногих других стран, которые не принимают во внимание санкции. В первые дни войны между Израилем и Ираном экспорт иранской нефти вырос на 44% и, конечно, такая нефть конкурировала за покупателей с российской.

Пассивность рф в части защиты Ирана в 2025 году частично может быть вызвана не столько наличием дефицита вооружения в рф, сколько нежеланием иметь затяжную войну в Иране, которая бы увеличила предложение иранской нефти в регионе (поскольку Ирану нужно было бы финансировать растущие расходы на войну) и сбила бы цены на российскую нефть.

Однако москва очень внимательно наблюдает за ситуацией в Иране, поскольку изменение режима там и (или) сотрудничество Ирана с США откроет для региона нового мегаэкспортера газа. По залежам газа Иран занимает второе место в мире после рф. Запасы газа в этой стране оцениваются на уровне около 33 трлн кубометров. Разница с рф лишь в том, что иранский газ — более доступный для добычи: по себестоимости он дешевле и ближе к массовому потребителю.

Время от времени российско-иранские отношения не просто охлаждались, а перерастали в скандалы, причем на официальном уровне. К примеру, в 2024 году МИД Ирана выразил протест против идеи Зангезурского коридора, из-за которого Азербайджан планировал транспортное сообщение со своим эксклавом Нахичевань. В этой ситуации рф выступила на стороне Азербайджана, а Иран — на стороне христианской Армении.

Секрет такого припадка любви к христианской стране заключался в снижении транзитных доходов от Азербайджана, который в отсутствие Зангезурского коридора часть грузов в Нахичевань доставлял по территории Ирана. Это был не первый случай, когда при выборе между деньгами и отношениями с рф Иран выбирал деньги.

Если Иран начнет сотрудничество с G7, с него снимутся санкции и откроются инвестиции для газовых проектов, то, в принципе, большинство газовых проектов в рф можно будет закрывать. Поэтому у россии значительный стратегический интерес, чтобы иранский режим держался на плаву, но не начинал длительную войну. При продолжительной войне Иран не только увеличит конкуренцию на рынке нефти, но и повысит цены на вооружение и сырье для его производства в регионе. Именно поэтому российский диктатор с первых времен войны в Иране так активизировался, и даже хотел стать «маньяком-миротворцем».

Стратегия «бей и корми»

В истории нет примеров замены власти из-за дистанционных бомбардировок. Именно поэтому США принялись реализовывать интересную стратегию. Сразу после мощных авиационных ударов Ирану предложили снять санкции (по крайней мере, есть слухи), открыть доступ к их замороженным резервам и предоставить стране дополнительно инвестиций в 30 млрд долларов.

Страна с высоким уровнем бедности, с частично разгромленным военным потенциалом, а также отсутствием союзников и источников финансирования войны вполне может согласиться на такие «хорошие условия». США не ставят вопрос о демонтаже режима, но есть вопрос о сотрудничестве. С экономической точки зрения — это благо для Ирана, но будет ли отклик с их стороны на такое щедрое предложение — пока неясно. Иранская идеология основана на религиозных принципах, поэтому делать прогнозы только на основе экономических факторов невозможно. К тому же у исламского режима после бомбардировок может не быть доверия к США.

Россиянам нужно, чтобы иранцы оставались под санкциями, а режим не шел на соглашение с Трампом. Но и предоставить иранцам ресурсы для обороны россияне неспособны, поскольку у самих есть дефицит вооружения. В этих условиях для Ирана ситуация выглядит патовой. Если в конфликт не вмешается КНР, как покупатель иранской нефти (по завышенной цене), то перспектив в масштабной войне с Израилем, с наземной операцией США и союзников у Ирана просто нет.

«Плохие» соседи аятоллы и цена на нефть

Оставшееся у Ирана стратегическое оружие — это перекрытие Ормузского пролива, через который происходит транспортировка нефти. Парламент Ирана вроде бы уже и принял такое решение, но событие пока не произошло. В этом террористическом решении есть несколько составляющих не в пользу Ирана:

1. Действиями Ирана будут очень не удовлетворены в КНР, поскольку эта страна следит за диверсификацией поставок энергоносителей и 45−50% нефти получает из региона, где Иран намерен повысить цены на нефть. Товарищи в Пекине уже явно продемонстрировали свое отношение к этому конфликту.

2. Ормузский пролив — это ведь не только Иран, но еще и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Через этот пролив идет нефть из Кувейта, Саудовской Аравии (СА), Бахрейна и Ирака. У всех этих богатых стран были очень сложные отношения с бедным Ираном. Если учесть идею СА вернуть себе долю на рынке нефти региона и учесть влияние СА на ОПЕК, то можно сказать, что в этом случае Иран является экономическим врагом СА. Но в Иране CA считают «плохим соседом». У богатых и могущественных стран региона есть средства давления на Иран и без участия США. Поэтому перекрытие пролива, скорее всего, не произойдет.

3. У Ирана отсутствуют средства сопротивления США и Великобритании, если их флот захочет разблокировать пролив. Но уверен, что до этого не дойдет из-за действия первых 2 пунктов.

Если цены на нефть и будут расти, то, скорее всего, не из-за Ирана. Страна после бомбовых ударов должна восстанавливать инфраструктуру, и если не примет предложение США по смягчению санкций и переговоров, то просто вынуждена будет увеличивать добычу нефти. А это уже снизит цены на нефть в регионе и вытеснит россиян из Индии, Пакистана и КНР.

Арестованные резервы Ирана

МВФ оценивает доступные для Центрального банка Ирана валютные резервы на уровне 12,2 млрд долларов США, включая золото. Федеральный резервный банк Сент-Луиса оценивает доступные ЗВР Ирана на начало 2023 года на уровне 23,16 млрд долларов. Разница в оценках обусловлена динамикой цены на золото и секретностью информации о текущих доступных Ирану ЗВР Центрального банка Ирана.

Еще с 70-х гг. за пределами Ирана хранится замороженными около 100 млрд долларов ЗВР Ирана, к которым у Ирана нет доступа. Во времена президентства Обамы Ирану частично открыли доступ к этим ЗВР (в 2014 году разблокировали 4,2 млрд долларов), но затем доступ был вновь закрыт. Поэтому в текущей ситуации 12,2−23,2 млрд ЗВР — это все, что есть у Ирана для покрытия дефицита валюты, которая в основном идет на импорт продовольствия.

Иран не раскрывает информацию, где именно хранит ЗВР. Но считается, что он это делает в странах, куда происходит поставка иранской нефти: Южной Кореи, Турции, Японии, Ираке, КНР, Индии и ОАЭ. Что касается части стран (кроме Японии) есть информация, что у Ц Б Ирана там есть счета. Например, известно, что около 7 млрд долларов США хранились на счетах южно-корейских банков: «Промышленный банк Кореи» и Ури Банк. В большинстве упомянутых стран ЗВР Центрального банка Ирана заморожены, но не конфискованы. Также известно, что на территории США сейчас обездвижен ЗВР Центрального банка Ирана на 1,7 млрд долларов США.

Если исламский режим пойдет на сотрудничество с США, то, скорее всего, получит мгновенный доступ к ранее замороженным ЗВР. Это существенно усиливает стимулы для сотрудничества Ирана с США. Для Ирана 100−120 млрд долларов — это почти двухлетний запас импорта продовольствия и, конечно, весомый источник инвестиций в государственный сектор.

При этом, если Иран проигнорирует просьбы США, то Украина может подключиться к судебным процессам против Ирана, требуя за счет арестованных ЗВР Ирана компенсацию за сбитый самолет МАУ, а также за экспорт вооружений в рф. По-моему, в этой истории у Украины есть неплохие судебные перспективы из-за того, что большинство ЗВР Ирана арестованы в странах, которые являются союзниками Украины. Также такой шаг Украины можно будет рассматривать, как присоединение к давлению на Иран всего цивилизованного мира.

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Что в итоге

1. Израиль очень тщательно выбрал время для начала войны с Ираном. Сильно ослабленная рф, потерявшая Сирию и значительную часть своих вооружений в войне с Украиной, незаинтересована в высоких ценах на нефть КНР, а также напряженные отношения Ирана с СА, Ираком и Афганистаном — такие условия сводят к нулю риски начала третьей мировой войны.

2. Экономика Ирана находится в ужасающем состоянии. Системная достаточно высокая инфляция сопровождается высокими рисками продовольственной безопасности. Иран — это страна одного экспортного товара (энергоносителей), что делает иранскую экономику плохой копией российской экономики. При этом Иран как будто попадает в замкнутый круг: долгосрочная война нуждается в средствах, деньги можно найти через увеличение экспорта нефти, но, при условии охлаждения мировой экономики из-за стратегии Трампа, увеличение экспорта нефти в регионе приведет к снижению нефтяных цен. Если бы у Ирана были «хорошие для него» соседи, а ОПЕК поддержал бы Иран снижением объемов добычи, может быть, у третьей мировой и были бы финансовые корни. Но, к счастью, все с точностью до наоборот: СА и ОПЕК упорно увеличивают добычу, а хулигану Ближнего Востока (Ирану) надавали хороших пинков.

3. Украина и мир должны быть признательны Израилю и США, которые провели блестящую операцию в Иране в правильно выбранный момент. События наглядно продемонстрировали «оси зла» цену договоров с рф, которая, по сути, ничем не смогла помочь Ирану, кроме воинственной риторики пьяных чиновников.

Последствия не заставили себя ждать: КНДР отказалась отправлять в рф дополнительный контингент солдат, а иранские власти публично начали избегать мер интеграционных объединений, в которых председательствует рф. Если же Иран не примет предложение США, то будет нуждаться в пополнении вооружения, что усложнит работу ВПК рф.