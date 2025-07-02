Война между Израилем и Ираном всколыхнула не только Ближний Восток, но мировой финансовый рынок. Ее эхо точно повлияет на войну в Украине и ослабит позиции рф на глобальной арене. Хотя страна с населением всего 90 млн человек и слабой экономикой может казаться слишком маленькой для того, чтобы играть особую роль в глобальной экономике, однако исторически это не так.
Иран: страна, способная стать ключом к уничтожению оси зла
Исторический раздражитель цен на нефть
История показывает, что Иран довольно часто использовали для того, чтобы искусственно повышать цены на нефть, и началось это еще во времена СССР. Доказательств этому множество:
- активность иранских спецслужб в Албании, Бахрейне, Индии и других странах региона;
- Кровавая война между Ираном и Ираком;
- Систематическое спонсирование хуситов, которые постоянно усложняют транспортировку нефти;
- Финансовая и другая ресурсная поддержка Хезболлы и Хамаса
и т. д.
Сценарий, когда цены на нефть подгоняли горячими событиями на Ближнем Востоке именно с помощью Ирана, повторялся много раз. Нельзя утверждать, что деятельность Ирана сводилась именно к поддержке цен на нефть, но такое случалось слишком часто, чтобы быть случайностью. Последний яркий пример этого — это нападение Хезболлы на Израиль в 2024 году.
Поэтому нет ничего удивительного, что США и Израиль решили поставить точку в продолжительной террористической активности Ирана, который не только развивал собственные ядерные технологии, но и активно помогал москве в войне против Украины.
Слабое место в оси зла
Какой бы бравадной не была риторика иранских властей, в стране куча системных проблем, и первое, что вызывает вопросы, — это состояние экономики Ирана. Хроническая инфляция на уровне 30−45% за последние годы убивала иранскую экономику. Приблизительно треть населения Ирана находится за чертой бедности, а продовольственная безопасность является одной из главных проблем.
В 2021—2023 годах в более чем 30 городах Ирана прошли массовые протесты против исламского режима. Протесты начались после проблем с водоснабжением в районах, где проживают около 30 млн человек. Несогласие населения с властями довольно жестоко подавлялось силовыми структурами Ирана. Во время этих столкновений погибли сотни обычных людей.
Продовольственная проблема особенно остро ощущается на иранско-афганской границе. Особенность границы между Ираном и Афганистаном в том, что она не оборудована, что позволяет свободное передвижение группировок талибов. Систематические продовольственные субсидии правительства Ирана делают продукты питания в этой стране значительно дешевле, чем в Афганистане, и поэтому ряд группировок афганского Талибана организовали бизнес по вывозу продовольствия. Именно на этой почве возник конфликт между двумя исламскими союзниками рф — Ираном и Афганистаном.
Отношения с рф и конкуренция
Несмотря на декларирование дружбы и сотрудничества, отношения между рф и Ираном не являются в полном смысле дружественными. Пример конфликта иранских властей с признанным в рф Талибаном — это не единственный источник напряженности. Фундаментальное противоречие между Ираном и рф заключается в достаточно жесткой конкуренции на рынке подсанкционной нефти.
После начала войны в Украине все чаще покупателями российской и иранской нефти становились одни и те же компании из КНР, Индии и немногих других стран, которые не принимают во внимание санкции. В первые дни войны между Израилем и Ираном экспорт иранской нефти вырос на 44% и, конечно, такая нефть конкурировала за покупателей с российской.
Пассивность рф в части защиты Ирана в 2025 году частично может быть вызвана не столько наличием дефицита вооружения в рф, сколько нежеланием иметь затяжную войну в Иране, которая бы увеличила предложение иранской нефти в регионе (поскольку Ирану нужно было бы финансировать растущие расходы на войну) и сбила бы цены на российскую нефть.
Однако москва очень внимательно наблюдает за ситуацией в Иране, поскольку изменение режима там и (или) сотрудничество Ирана с США откроет для региона нового мегаэкспортера газа. По залежам газа Иран занимает второе место в мире после рф. Запасы газа в этой стране оцениваются на уровне около 33 трлн кубометров. Разница с рф лишь в том, что иранский газ — более доступный для добычи: по себестоимости он дешевле и ближе к массовому потребителю.
Время от времени российско-иранские отношения не просто охлаждались, а перерастали в скандалы, причем на официальном уровне. К примеру, в 2024 году МИД Ирана выразил протест против идеи Зангезурского коридора, из-за которого Азербайджан планировал транспортное сообщение со своим эксклавом Нахичевань. В этой ситуации рф выступила на стороне Азербайджана, а Иран — на стороне христианской Армении.
Секрет такого припадка любви к христианской стране заключался в снижении транзитных доходов от Азербайджана, который в отсутствие Зангезурского коридора часть грузов в Нахичевань доставлял по территории Ирана. Это был не первый случай, когда при выборе между деньгами и отношениями с рф Иран выбирал деньги.
Если Иран начнет сотрудничество с G7, с него снимутся санкции и откроются инвестиции для газовых проектов, то, в принципе, большинство газовых проектов в рф можно будет закрывать. Поэтому у россии значительный стратегический интерес, чтобы иранский режим держался на плаву, но не начинал длительную войну. При продолжительной войне Иран не только увеличит конкуренцию на рынке нефти, но и повысит цены на вооружение и сырье для его производства в регионе. Именно поэтому российский диктатор с первых времен войны в Иране так активизировался, и даже хотел стать «маньяком-миротворцем».
Стратегия «бей и корми»
В истории нет примеров замены власти из-за дистанционных бомбардировок. Именно поэтому США принялись реализовывать интересную стратегию. Сразу после мощных авиационных ударов Ирану предложили снять санкции (по крайней мере, есть слухи), открыть доступ к их замороженным резервам и предоставить стране дополнительно инвестиций в 30 млрд долларов.
Страна с высоким уровнем бедности, с частично разгромленным военным потенциалом, а также отсутствием союзников и источников финансирования войны вполне может согласиться на такие «хорошие условия». США не ставят вопрос о демонтаже режима, но есть вопрос о сотрудничестве. С экономической точки зрения — это благо для Ирана, но будет ли отклик с их стороны на такое щедрое предложение — пока неясно. Иранская идеология основана на религиозных принципах, поэтому делать прогнозы только на основе экономических факторов невозможно. К тому же у исламского режима после бомбардировок может не быть доверия к США.
Россиянам нужно, чтобы иранцы оставались под санкциями, а режим не шел на соглашение с Трампом. Но и предоставить иранцам ресурсы для обороны россияне неспособны, поскольку у самих есть дефицит вооружения. В этих условиях для Ирана ситуация выглядит патовой. Если в конфликт не вмешается КНР, как покупатель иранской нефти (по завышенной цене), то перспектив в масштабной войне с Израилем, с наземной операцией США и союзников у Ирана просто нет.
«Плохие» соседи аятоллы и цена на нефть
Оставшееся у Ирана стратегическое оружие — это перекрытие Ормузского пролива, через который происходит транспортировка нефти. Парламент Ирана вроде бы уже и принял такое решение, но событие пока не произошло. В этом террористическом решении есть несколько составляющих не в пользу Ирана:
1. Действиями Ирана будут очень не удовлетворены в КНР, поскольку эта страна следит за диверсификацией поставок энергоносителей и 45−50% нефти получает из региона, где Иран намерен повысить цены на нефть. Товарищи в Пекине уже явно продемонстрировали свое отношение к этому конфликту.
2. Ормузский пролив — это ведь не только Иран, но еще и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Через этот пролив идет нефть из Кувейта, Саудовской Аравии (СА), Бахрейна и Ирака. У всех этих богатых стран были очень сложные отношения с бедным Ираном. Если учесть идею СА вернуть себе долю на рынке нефти региона и учесть влияние СА на ОПЕК, то можно сказать, что в этом случае Иран является экономическим врагом СА. Но в Иране CA считают «плохим соседом». У богатых и могущественных стран региона есть средства давления на Иран и без участия США. Поэтому перекрытие пролива, скорее всего, не произойдет.
3. У Ирана отсутствуют средства сопротивления США и Великобритании, если их флот захочет разблокировать пролив. Но уверен, что до этого не дойдет из-за действия первых 2 пунктов.
Если цены на нефть и будут расти, то, скорее всего, не из-за Ирана. Страна после бомбовых ударов должна восстанавливать инфраструктуру, и если не примет предложение США по смягчению санкций и переговоров, то просто вынуждена будет увеличивать добычу нефти. А это уже снизит цены на нефть в регионе и вытеснит россиян из Индии, Пакистана и КНР.
Арестованные резервы Ирана
МВФ оценивает доступные для Центрального банка Ирана валютные резервы на уровне 12,2 млрд долларов США, включая золото. Федеральный резервный банк Сент-Луиса оценивает доступные ЗВР Ирана на начало 2023 года на уровне 23,16 млрд долларов. Разница в оценках обусловлена динамикой цены на золото и секретностью информации о текущих доступных Ирану ЗВР Центрального банка Ирана.
Еще с 70-х гг. за пределами Ирана хранится замороженными около 100 млрд долларов ЗВР Ирана, к которым у Ирана нет доступа. Во времена президентства Обамы Ирану частично открыли доступ к этим ЗВР (в 2014 году разблокировали 4,2 млрд долларов), но затем доступ был вновь закрыт. Поэтому в текущей ситуации 12,2−23,2 млрд ЗВР — это все, что есть у Ирана для покрытия дефицита валюты, которая в основном идет на импорт продовольствия.
Иран не раскрывает информацию, где именно хранит ЗВР. Но считается, что он это делает в странах, куда происходит поставка иранской нефти: Южной Кореи, Турции, Японии, Ираке, КНР, Индии и ОАЭ. Что касается части стран (кроме Японии) есть информация, что у
Если исламский режим пойдет на сотрудничество с США, то, скорее всего, получит мгновенный доступ к ранее замороженным ЗВР. Это существенно усиливает стимулы для сотрудничества Ирана с США. Для Ирана 100−120 млрд долларов — это почти двухлетний запас импорта продовольствия и, конечно, весомый источник инвестиций в государственный сектор.
При этом, если Иран проигнорирует просьбы США, то Украина может подключиться к судебным процессам против Ирана, требуя за счет арестованных ЗВР Ирана компенсацию за сбитый самолет МАУ, а также за экспорт вооружений в рф. По-моему, в этой истории у Украины есть неплохие судебные перспективы из-за того, что большинство ЗВР Ирана арестованы в странах, которые являются союзниками Украины. Также такой шаг Украины можно будет рассматривать, как присоединение к давлению на Иран всего цивилизованного мира.
Читайте также: Китай, россия и Иран укрепляют отношения: насколько опасен их союз
Что в итоге
1. Израиль очень тщательно выбрал время для начала войны с Ираном. Сильно ослабленная рф, потерявшая Сирию и значительную часть своих вооружений в войне с Украиной, незаинтересована в высоких ценах на нефть КНР, а также напряженные отношения Ирана с СА, Ираком и Афганистаном — такие условия сводят к нулю риски начала третьей мировой войны.
2. Экономика Ирана находится в ужасающем состоянии. Системная достаточно высокая инфляция сопровождается высокими рисками продовольственной безопасности. Иран — это страна одного экспортного товара (энергоносителей), что делает иранскую экономику плохой копией российской экономики. При этом Иран как будто попадает в замкнутый круг: долгосрочная война нуждается в средствах, деньги можно найти через увеличение экспорта нефти, но, при условии охлаждения мировой экономики из-за стратегии Трампа, увеличение экспорта нефти в регионе приведет к снижению нефтяных цен. Если бы у Ирана были «хорошие для него» соседи, а ОПЕК поддержал бы Иран снижением объемов добычи, может быть, у третьей мировой и были бы финансовые корни. Но, к счастью, все с точностью до наоборот: СА и ОПЕК упорно увеличивают добычу, а хулигану Ближнего Востока (Ирану) надавали хороших пинков.
3. Украина и мир должны быть признательны Израилю и США, которые провели блестящую операцию в Иране в правильно выбранный момент. События наглядно продемонстрировали «оси зла» цену договоров с рф, которая, по сути, ничем не смогла помочь Ирану, кроме воинственной риторики пьяных чиновников.
Последствия не заставили себя ждать: КНДР отказалась отправлять в рф дополнительный контингент солдат, а иранские власти публично начали избегать мер интеграционных объединений, в которых председательствует рф. Если же Иран не примет предложение США, то будет нуждаться в пополнении вооружения, что усложнит работу ВПК рф.
Комментарии - 1
А коли Україна воює, то штати, як і інші партнери, голосують за надання допомоги Україні, можуть заблокувати на певний час цю допомогу, надають кредити, консультую, виказують «збентеженість» та «рішуче засуджують» війну в Україні.
Сподіваюся різниця між термінами «союзник» і «партнер» достатньо відчутна по вищевказаних обставинах, просто союзник старається для союзника як сам для себе, а партнер хоче допомагає, а хоче не допомагає, бо це не його обов`язок.