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1 июля 2025, 19:49 Читати українською

Трамп угрожает отменить господдержку компаний Маска: акции Tesla упали

Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском разгорелся очередной публичный конфликт, теперь из-за многомиллиардных государственных субсидий. Президент пригрозил отменить поддержку для компаний Маска, в частности Tesla и SpaceX, что привело к падению акций автопроизводителя. Об этом во вторник, 1 июля, пишет агентство Reuters.

Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском разгорелся очередной публичный конфликт, теперь из-за многомиллиардных государственных субсидий.

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Угрозы со стороны Трампа

Конфликт разгорелся после того, как Илон Маск раскритиковал новый налоговый законопроект, предусматривающий отмену льгот на покупку электромобилей. В ответ Дональд Трамп заявил, что может полностью остановить выплаты федеральных субсидий для бизнесов Маска.

«Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономит кучу денег», — заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что компании Маска получают рекордные суммы государственной помощи, и без них предприниматель «должен был бы вернуться в Африку». На фоне этих заявлений акции Tesla упали на 4%.

Реакция Илона Маска

Илон Маск ответил на угрозы не менее резко. Он заявил, что «все нужно отменить», имея в виду все государственные субсидии в целом, и назвал законопроект «безумным и разрушительным».

Кроме того, бизнесмен пригрозил принять политические меры против законодателей, поддерживающих реформу, пообещав потратить деньги на то, чтобы они «потеряли свои места».

По данным издания, бизнес Илона Маска в значительной степени зависит от государственной поддержки. Только в 2024 году Tesla получила $2,8 миллиарда в виде регуляторных кредитов, а в целом его компании связаны с федеральными контрактами на сумму более $22 миллиардов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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