Рынок ипотеки стабилизировался: в апреле банки выдали кредитов на 835 миллионов — НБУ

В украинском ипотечном кредитовании наблюдается стабилизация. В апреле 2025 года банки выдали 458 ипотечных кредитов на общую сумму 834,8 млн грн, что несколько превышает показатели предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании, который проводит Национальный банк Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Структура рынка: первичный рынок доминирует

Большинство кредитов было направлено на покупку жилья на первичном рынке — 261 договор на сумму 492,3 млн грн. Примечательно, что значительная часть из них (91 кредит на 173,2 млн грн) была выдана под залог имущественных прав на квартиры в домах, которые еще находятся на стадии строительства.

На вторичном рынке недвижимости было выдано 197 кредитов на общую сумму 342,5 млн грн.

Региональная концентрация и качество портфеля

Рынок ипотеки остается очень концентрированным. Абсолютное большинство кредитов было выдано в Киевской области (156 договоров на 288,2 млн грн, что составляет 34,5% от общего объема) и в самом городе Киеве (103 договора на 223,7 млн грн). В пятерку лидеров также вошли Львовская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в апреле составила 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном. В НБУ также отмечают, что качество ипотечного портфеля остается хорошим, а доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Активность банков

Опрос НБУ охватил 38 банков, доля которых в общем ипотечном портфеле превышает 95%. Однако о выдаче новых кредитов в апреле отчитались только 11 из них. Это свидетельствует о том, что активное участие в ипотечном кредитовании в настоящее время принимает ограниченный круг финансовых учреждений.