Deutsche Bank планирует запустить сервис по хранению криптовалют

Один из крупнейших банков Германии, Deutsche Bank AG, планирует запустить собственный сервис для хранения цифровых активов в 2026 году. Для разработки этого предложения банк привлек технологическое подразделение криптобиржи Bitpanda, а также продолжит сотрудничество со швейцарским провайдером Taurus SA. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Bloomberg.

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Стратегические партнеры и планы

Корпоративное подразделение Deutsche Bank, которое впервые объявило о планах по созданию криптосервиса еще в 2022 году, теперь активно работает над его реализацией. Партнерство с такими специализированными компаниями, как Bitpanda Technology Solutions и Taurus, имеет целью ускорить разработку и обеспечить высокий технологический уровень будущей услуги.

Стоит отметить, что Deutsche Bank является одним из инвесторов Taurus, приняв участие в раунде финансирования компании на $65 миллионов в 2023 году.

Благоприятная среда для цифровых активов

Решение Deutsche Bank о выходе на рынок хранения криптовалют происходит на фоне роста интереса к цифровым активам со стороны крупных финансовых учреждений. Этому способствует появление новых регуляторных правил в Европе и более благоприятная среда в США, где после избрания Дональда Трампа на ключевые посты были назначены сторонники криптовалют.

Помимо кастодиального сервиса, немецкий банк также активно изучает возможности работы со стейблкоинами и токенизированными депозитами. Это может включать как выпуск собственного токена, так и присоединение к более широким отраслевым инициативам.

Что такое кастодиальные услуги для криптовалют и зачем они нужны банкам

Кастодиальные услуги для криптовалют — это сервис по хранению и защите цифровых активов от имени клиента. Главная задача кастодиана — безопасно хранить частные криптографические ключи, которые предоставляют доступ к криптовалютам. Потеря этих ключей означает безвозвратную утрату самих активов, поэтому их защита является критически важной.

Такие услуги являются необходимой инфраструктурой для институциональных инвесторов (пенсионных фондов, инвестиционных компаний, хедж-фондов), которые по закону и внутренним правилам не могут просто хранить активы на «флешке». Они обязаны использовать услуги квалифицированных хранителей (кастодианов), гарантирующих высочайший уровень безопасности, страхования и соответствие нормативным требованиям.

Для крупных традиционных банков, таких как Deutsche Bank, предоставление кастодиальных услуг является логичным шагом. Это позволяет им выйти на новый, прибыльный рынок и предложить своим существующим крупным клиентам безопасный и регулируемый способ для инвестирования в цифровые активы.