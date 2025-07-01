Компания xAI Илона Маска завершила привлечение $5 млрд долгового финансирования и еще $5 млрд в виде стратегических акционерных инвестиций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Morgan Stanley в соцсети X. Имена и доли инвесторов не раскрываются.
ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $10 млрд
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Что известно
Стартап в области искусственного интеллекта планирует использовать средства для расширения инфраструктуры ИИ через строительство центров обработки данных в условиях растущей конкуренции в отрасли.
Долговое финансирование включает обеспеченные облигации и срочные кредиты, при этом размещение было переподписано с участием крупных глобальных долговых инвесторов, отметили в банке.
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Напомним
- В начале июня источники Reuters сообщили, что xAI вела переговоры о привлечении около $20 млрд акционерного капитала, что могло бы оценить компанию более чем в $120 млрд.
- Некоторые собеседники агентства сказали, что обсуждалась оценка до $200 млрд. Bloomberg пишет, что к концу первого квартала 2025 года оценка стартапа выросла до $80 млрд.
- xAI разработал чат-бот Grok, который работает на основе искусственного интеллекта и выступает конкурентом аналогичному сервису ChatGPT от американской компании OpenAI.
Источник: Минфин
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