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1 июля 2025, 18:44 Читати українською

ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $10 млрд

Компания xAI Илона Маска завершила привлечение $5 млрд долгового финансирования и еще $5 млрд в виде стратегических акционерных инвестиций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Morgan Stanley в соцсети X. Имена и доли инвесторов не раскрываются.

Компания xAI Илона Маска завершила привлечение $5 млрд долгового финансирования и еще $5 млрд в виде стратегических акционерных инвестиций.

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Что известно

Стартап в области искусственного интеллекта планирует использовать средства для расширения инфраструктуры ИИ через строительство центров обработки данных в условиях растущей конкуренции в отрасли.

Долговое финансирование включает обеспеченные облигации и срочные кредиты, при этом размещение было переподписано с участием крупных глобальных долговых инвесторов, отметили в банке.

Читайте также: ИИ-стартап Маска xAI продает акции на $300 млн и намерен привлечь еще $5 млрд

Напомним

  • В начале июня источники Reuters сообщили, что xAI вела переговоры о привлечении около $20 млрд акционерного капитала, что могло бы оценить компанию более чем в $120 млрд.
  • Некоторые собеседники агентства сказали, что обсуждалась оценка до $200 млрд. Bloomberg пишет, что к концу первого квартала 2025 года оценка стартапа выросла до $80 млрд.
  • xAI разработал чат-бот Grok, который работает на основе искусственного интеллекта и выступает конкурентом аналогичному сервису ChatGPT от американской компании OpenAI.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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