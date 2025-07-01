ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $10 млрд

Компания xAI Илона Маска завершила привлечение $5 млрд долгового финансирования и еще $5 млрд в виде стратегических акционерных инвестиций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Morgan Stanley в соцсети X. Имена и доли инвесторов не раскрываются.

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Что известно

Стартап в области искусственного интеллекта планирует использовать средства для расширения инфраструктуры ИИ через строительство центров обработки данных в условиях растущей конкуренции в отрасли.

Долговое финансирование включает обеспеченные облигации и срочные кредиты, при этом размещение было переподписано с участием крупных глобальных долговых инвесторов, отметили в банке.

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Напомним