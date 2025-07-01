Директором Департамента интегрированного риск-менеджмента НБУ с 1 июля 2025 года назначен Андрей Кириленко. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ назначил Андрея Кириленко директором Департамента интегрированного риск-менеджмента
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
За что будет отвечать новый руководитель
В сферу его ответственности в этой должности будет входить, в частности, организация системы управления рисками в НБУ, в том числе разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления; планирование и координация управления непрерывностью деятельности НБУ; методологическое сопровождение внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и его мониторинг и другие задачи.
Департамент интегрированного риск-менеджмента относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии