Институты вкладывают 17,8 млрд $ в криптовалюту — пресейл XYZVerse готов воспользоваться волной

Институциональные инвесторы вкладывают 17,8 млрд долларов в криптовалюты, что сигнализирует о новом всплеске на рынке. На фоне этого притока предпродажа XYZVerse готова воспользоваться растущим импульсом альткойнов. Этот шаг может значительно повлиять на криптовалютный ландшафт. Узнайте, как XYZVerse планирует воспользоваться этой волной и что это означает для будущего цифровых активов.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара во время предпродажи.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находитсяXYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

ADA от Cardano: экологичная криптовалюта, формирующая будущее

Cardano встряхивает мир криптовалют. Это платформа для создания смарт-контрактов, что означает, что люди могут создавать на ней приложения, токены и игры. Ее собственная монета, ADA, похожа на ETH от Ethereum. Пользователи могут хранить ценности, осуществлять платежи и ставить их в сеть. Особенностью Cardano является его экологичный подход. Он использует систему доказательства доли владения под названием Ouroboros, которая гораздо менее энергоемкая, чем системы, используемые другими. Cardano также имеет два уровня в своей блокчейне, что делает транзакции более быстрыми и эффективными.

ADA демонстрирует большой потенциал на современном рынке. Его технология может обрабатывать до миллиона транзакций в секунду, что является замечательным результатом. С марта 2021 года собственные токены Cardano сделали взаимодействие со смарт-контрактами безопасным и недорогим. Эта эффективность и устойчивость могут привлечь больше пользователей и разработчиков. На фоне растущего интереса рынка к экологичным и масштабируемым решениям ADA выделяется на фоне других криптовалют. По сравнению с другими монетами, его фокус на энергоэффективности и скорости дает ему преимущество.

XRP: валюта без границ, преобразующая глобальные транзакции

XRP — это криптовалюта, поддерживаемая XRP Ledger. Разработанная как цифровая программируемая валюта, она отличается высокой скоростью, низкой стоимостью и открытостью. В отличие от традиционных валют, XRP работает в децентрализованной системе без центрального органа управления. Это означает, что транзакции являются необратимыми и безопасными, и для их использования не нужен банковский счет. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP была запущена с 100 миллиардами токенов. Компания Ripple, поддерживающая развитие XRP, получила в подарок 80 миллиардов этих токенов для улучшения ликвидности сети и поддержки экосистемы. Технология XRP направлена на облегчение беспрепятственных переводов платежей в различных валютах. Ее скорость и низкие комиссии за транзакции делают ее привлекательной для глобальных транзакций, особенно по сравнению с традиционными банковскими системами.

В текущем рыночном цикле XRP демонстрирует потенциал благодаря ориентации на практическое применение и партнерству с финансовыми учреждениями. В то время как другие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, привлекли внимание благодаря своим децентрализованным приложениям и функции хранения стоимости, XRP занимает нишу в сфере трансграничных платежей. Учитывая рыночные тенденции, благоприятные для криптовалют, предлагающих практические решения, XRP, по всей видимости, будет играть важную роль в будущем цифровых финансов.

Hyperliquid: на гребне новой волны децентрализованных финансов

Hyperliquid производит фурор в мире блокчейнов, уделяя особое внимание скорости и эффективности приложений децентрализованных финансов (DeFi). Компания представляет новый блокчейн Layer 1, созданный с нуля для удовлетворения высоких требований к производительности. В его основе лежит HyperBFT, специальная система, которая обеспечивает быструю и безопасную обработку транзакций. В отличие от многих платформ, Hyperliquid предлагает децентрализованную бессрочную торговлю прямо на своем собственном блокчейне без каких-либо комиссий за газ. Это означает, что торговля может быть быстрее и более рентабельной для пользователей.

Одной из отличительных особенностей является полностью ончейн-бук заказов, что редко встречается среди децентрализованных бирж. Такой подход обеспечивает большую прозрачность и безопасность, поскольку все сделки записываются в блокчейне и доступны для просмотра всем пользователям. Команда Hyperliquid состоит из выпускников таких престижных вузов, как Гарвард, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт, что обеспечивает ей богатый багаж знаний и опыта. На современном рынке, где масштабируемость и низкие затраты являются важными факторами, технология Hyperliquid может выделить ее среди других монет. В условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта платформы, предлагающие реальные решения, такие как Hyperliquid, могут привлечь внимание многих участников сообщества. Следить за такими разработками может быть важно для всех, кто интересуется будущим DeFi.

Pi Network: мобильная криптовалюта, которую можно добывать на своем телефоне

Представьте, что вы добываете криптовалюту без дорогих компьютеров и высоких счетов за электричество. Pi Network делает это возможным, позволяя добывать монеты Pi прямо со смартфона. Запущенная в 2019 году выпускниками Стэнфорда, Pi стремится сделать цифровые деньги доступными для всех. В отличие от Bitcoin, который требует мощного оборудования, Pi просит вас только ежедневно заходить в приложение. Этот простой подход позволяет зарабатывать Pi, не разряжая батарею и не используя трафик.

Pi Network использует уникальную систему для защиты своей блокчейна. Вместо энергоемких методов она полагается на сеть доверенных пользователей. Добавляя в свой круг 3−5 человек, которым вы доверяете, вы помогаете построить глобальную сеть проверенных участников. Это создает безопасность без использования огромных вычислительных мощностей. В то время, когда многие обеспокоены воздействием криптовалют на окружающую среду, Pi предлагает более экологичную альтернативу. По мере открытия своей сети Pi может стать привлекательным вариантом на текущем рынке. Простота использования и ориентация на энергоэффективность могут выделить его среди других цифровых валют.

Заключение

Монеты ADA, XRP, HYPE и PI являются многообещающими, но XYZVerse уникальным образом сочетает мем-культуру и спорт, стремясь стать ведущей мем-монетой, управляемой сообществом, с значительным потенциалом роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse