Фонд госимущества отказал грузинскому бизнесмену в приватизации «Укрбуда»

Фонд госимущества дисквалифицировал компанию «Петр ойл энд кемикалс», принадлежащую грузинскому бизнесмену Давиду Бежуашвили и ставшую победителем аукциона по продаже 100% акций «Укрбуда». Об этом свидетельствует информация на портале Prozorro.Продажи.

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Подробности

30 июня компанию грузинского бизнесмена, предложившую за «Укрбуд» 805 млн грн, дисквалифицировали. Это произошло после получения записи от Департамента экономической безопасности.

К победителю аукциона установлены ограничения по п. 11 ч. 2 ст. 8 Закона «О приватизации». Закон предусматривает, что не могут быть покупателями подсанкционные физические и юридические лица и связанные с ними лица.

ООО «Техно-онлайн», предложившее во время торгов на 1 грн меньше, получило право на приватизацию актива.

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Напомним