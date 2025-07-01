Фонд госимущества дисквалифицировал компанию «Петр ойл энд кемикалс», принадлежащую грузинскому бизнесмену Давиду Бежуашвили и ставшую победителем аукциона по продаже 100% акций «Укрбуда». Об этом свидетельствует информация на портале Prozorro.Продажи.
Фонд госимущества отказал грузинскому бизнесмену в приватизации «Укрбуда»
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Подробности
30 июня компанию грузинского бизнесмена, предложившую за «Укрбуд» 805 млн грн, дисквалифицировали. Это произошло после получения записи от Департамента экономической безопасности.
К победителю аукциона установлены ограничения по п. 11 ч. 2 ст. 8 Закона «О приватизации». Закон предусматривает, что не могут быть покупателями подсанкционные физические и юридические лица и связанные с ними лица.
ООО «Техно-онлайн», предложившее во время торгов на 1 грн меньше, получило право на приватизацию актива.
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Напомним
- 18 июня состоялся аукцион по крупной приватизации ГАО «Строительная компания «Укрбуд». Стоимость лота составила 805 млн грн.
- В ходе торгов соревновались пять участников, что обусловило рост стоимости лота со стартовых 262 646 000 гривен, до финальных 805 001 000 гривен. Наивысшую ставку за пакет акций компании предложил ООО «Петр ойл энд кемикалс», входящее в Georgian Industrial Group.
Источник: Минфин
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