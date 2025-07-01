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1 июля 2025, 13:15 Читати українською

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 8 млрд куб.м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 28 июня превысили 8 млрд куб. м., как свидетельствуют данные ExPro. Хранилища заполнены на 25,9%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 28 июня превысили 8 млрд куб.
Фото: depositphotos

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Как изменились запасы

По сравнению с прошлым годом в хранилищах хранится на 19,6% или 1,95 млрд куб. м. меньше газа. Нынешние запасы остаются самыми низкими как минимум за последние 11 лет, однако отставание с прошлого года сокращается. Так, впервые с начала этого года закачка отставания от прошлого года упала ниже 20%.

Запасы газа в украинских ПХГ 6 июня превысили 7 млрд куб.м.

Закачка газа

Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Так, с начала июня в украинские ПХГ закачано 1,25 млрд куб. м. природного газа, в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в июне ожидается закачка газа в хранилища на уровне почти 1,34 млрд куб. м., что станет самым большим месячным объемом закачки за последние 20 месяцев, с августа 2023 г.

В целом, с начала этого года закачки газа (17 апреля) в хранилища закачано более 2,6 млрд куб м природного газа, на 38% больше, чем в прошлом году. При том, что в прошлом году сезон закачки начался раньше — 31 марта.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища в июне составляет 44,7 млн куб м, на 26% больше, чем в мае. Кроме того, 20 июня в хранилища было закачано 49,3 млн куб м газа, что является новым высоким суточным уровнем закачки с октября 2023 г.

Сколько нужно газа?

До начала следующего отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить не менее 13 млрд куб м природного газа в хранилищах. Это означает, что в июле-октябре нужно закачать около 5 млрд куб. Если темпы закачки газа будут сохраняться на уровне июня, цели будут достигнуты с незначительным опережением графика.

Часть потребностей удастся покрыть за счет внутренней добычи, остальной газ придется импортировать. По оценкам ExPro, при базовом сценарии в июле-октябре необходимо импортировать около 2,4 млрд куб. м. природного газа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
1 июля 2025, 13:33
#
Давно не прилітало по Стрию… Така інфа має бути закритою
+
+15
Irlandez
Irlandez
1 июля 2025, 13:44
#
Нафтогазом ,і енергоатомом керують мацковскіє
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