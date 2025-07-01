По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем. Его продажи выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%. Напомним, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero. Об этом пишет «Укравтопром».
В Европе назвали самый популярный автомобиль с начала года
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Топ-10 моделей на рынке новых авто Европы
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
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Источник: Минфин
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