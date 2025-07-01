В Европе назвали самый популярный автомобиль с начала года

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем. Его продажи выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%. Напомним, в прошлом году лидерство принадлежало Dacia Sandero. Об этом пишет «Укравтопром».