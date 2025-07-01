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1 июля 2025, 9:16 Читати українською

Правительство ожидает рост реального ВВП в 2026-2028 годах

В 2026—2028 ожидается рост реального валового внутреннего продукта с постепенным ускорением темпов по мере восстановления страны и ее производственного потенциала. Об этом говорится в постановлении № 774 от 27 июня 2025 года.

В 2026—2028 ожидается рост реального валового внутреннего продукта с постепенным ускорением темпов по мере восстановления страны и ее производственного потенциала.
Фото: depositphotos

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Прогноз ВВП

Прогнозируется, что в 2026 году реальный валовой внутренний продукт вырастет на 4,5 процента, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5 процентов в 2027 году и 5,7 процента в 2028 году, что отражает растущую экономическую активность, в частности, за счет развития экспортного потенциала, модернизации промышленности.

Номинальный объем валового внутреннего продукта Украины за этот период будет демонстрировать четкий тренд роста: от 10 443,5 млрд гривен в 2026 году до 13 471,7 млрд гривен в 2028 году.

Читайте также: МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2−3% в этом году

Напомним

  • Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — соответственно 4,7% с 5,9%
  • Всемирный банк оставил без изменений прогноз замедления роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 2,9% в 2024 году, но ухудшил оценку восстановления экономики в 2026 году с 7% до 5,2 %.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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