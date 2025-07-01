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1 июля 2025, 9:00 Читати українською

Налоговая перевыполнила план поступлений за первое полугодие более чем на 60,8 млрд грн

Первое полугодие завершили с перевыполнением плана поступлений в госбюджет более чем на 60,8 млрд грн. В июне сверх плана в госбюджет получили +9 млрд грн. Выполнение плана — 107,7%. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Первое полугодие завершили с перевыполнением плана поступлений в госбюджет более чем на 60,8 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Основные показатели июня по налогам и сборам

В общий фонд госбюджета поступило 126,5 млрд грн (+44,2% к показателю 2024 года).

  • Налог на доходы физлиц — 30,1 млрд грн (+10,6% к плану)
  • Налог на прибыль предприятий — 5,2 млрд грн (+13,0% к плану)
  • Акциз по ввозимым и произведенным товарам — 15,5 млрд грн (+4,2 % к плану)

«С начала года стабильно возмещаем НДС. В июне — 15,3 млрд грн. За 6 месяцев сумма возмещенного НДС уже достигла более 86,2 млрд грн. Это на 23% больше, чем за первое полугодие прошлого года», — добавила Карнаух.

Основные показатели января — июня 2025 года:

  • 647 млрд грн — поступления в общий фонд госбюджета;
  • +10,4% (60,8 млрд грн) — в план поступлений за январь — июнь 2025 года;
  • +22,5% (118,7 млрд грн) — к факту поступлений за январь — июнь 2024 года.

«Несмотря на вызовы и ряд причин, влияющих на надлежащий объем поступлений, работаем все над главной задачей — чтобы наше государство имело надлежащий ресурс для обеспечения обороны. Украинский бизнес демонстрирует колоссальную стойкость. Мы со своей стороны работаем над обеспечением равных и справедливых условий работы. Это о честности между государством и бизнесом», — подчеркнула и. о. Председатели ГНС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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