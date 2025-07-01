МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2-3% в текущем году

Международный валютный фонд сохранил прогноз для экономического роста Украины в 2025 году на уровне 2−3% с неопределенными перспективами из-за продолжения российской войны. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ по результатам заседания Исполнительного совета Фонда, передает Укринформ.

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Рост ВВП

«Прогноз роста на 2025 год сохранен на уровне 2−3%, в то время как уменьшение дефицита электроэнергии компенсируется снижением производства газа и более слабым экспортом сельскохозяйственной продукции», — отметили в Фонде.

При этом отмечается, что давление, вызванное войной рф против Украины, потребует принятия дополнительного бюджета на 2025 год.

Кроме того, был пересмотрен среднесрочный фискальный курс, «чтобы лучше отражать политические намерения властей по мобилизации доходов и определению приоритетов расходов».

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В Фонде отметили, что Нацбанк Украины реализует жесткую монетарную политику, позволяющую стране реагировать на высокую инфляцию, в то время как инфляционные ожидания остаются стабильными.

Валютные резервы продолжают быть достаточными благодаря постоянной внешней поддержке, отметили в Фонде. Однако в целом из-за продолжения войны перспективы для экономического роста Украины «чрезвычайно неопределенные».