За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1020980 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 июня: 970 российских оккупантов, 3 танка и 144 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1020980 (+970) человек
- танков — 10983 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22928 (+6) ед
- артиллерийских систем — 29754 (+36) ед
- РСЗО — 1427 (+0) ед
- средства ПВО — 1190 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42940 (+144)
- крылатые ракеты — 3436 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 53696 (+103)
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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