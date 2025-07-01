30 июня Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF). Об этом сообщает Министерство финансов.
МВФ утвердил восьмой пересмотр программы EFF. Украина получит $500 млн
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Что это значит
В результате успешного просмотра в ближайшее время Украина получит очередной девятый транш программы EFF в размере около $500 млн.
Что говорят в МВФ
В МВФ отметили прогресс украинской стороны по выполнению условий программы EFF по состоянию на конец марта 2025 года.
Украинская экономика сохраняет устойчивость, а показатели выполнения EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны.
Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта были достигнуты. Украина выполнила два структурных маяка:
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Представлены в Парламент законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.
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Опубликован отчет по результатам внешнего аудита НАБУ.
«По результату успешного пересмотра Украина получит транш объемом около $500 млн уже в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF будет составлять $10,6 млрд. Благодарен команде Фонда за производительную работу», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним
- В Госбюджет уже поступило восемь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $10,1 млрд из запланированных $15,5 млрд на период 2023—2027 годов.
- 31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).
- Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около $152,9 млрд на 2023−2027 годы.
- С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.
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