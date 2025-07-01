МВФ утвердил восьмой пересмотр программы EFF. Украина получит $500 млн

30 июня Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF). Об этом сообщает Министерство финансов.

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Что это значит

В результате успешного просмотра в ближайшее время Украина получит очередной девятый транш программы EFF в размере около $500 млн.

Что говорят в МВФ

В МВФ отметили прогресс украинской стороны по выполнению условий программы EFF по состоянию на конец марта 2025 года.

Украинская экономика сохраняет устойчивость, а показатели выполнения EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны.

Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта были достигнуты. Украина выполнила два структурных маяка:

Представлены в Парламент законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.

Опубликован отчет по результатам внешнего аудита НАБУ.

«По результату успешного пересмотра Украина получит транш объемом около $500 млн уже в ближайшее время. Таким образом, общая сумма выплат по программе EFF будет составлять $10,6 млрд. Благодарен команде Фонда за производительную работу», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним