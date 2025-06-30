К закрытию межбанка, 30 июня, курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 9 копеек в покупке и продаже.
Курс валют: евро на межбанке немного ослабло
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Открытие 30 июня
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Закрытие 30 июня
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Изменения
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41,73/41,76
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41,75/41,78
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+2 /+2
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49,01/49,03
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48,92/48,94
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-9/-9
Официальный курс НБУ:
- Доллар: 41,77
- Евро: 48,98
Средний курс на наличном рынке:
- Доллар — 41,46/41,97
- Евро — 48,62/49,32
Средний курс в обменниках:
- Доллар — 41,59/41,67
- Евро — 49,08/49,27
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Источник: Минфин
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