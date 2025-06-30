Бонды Сингапура стали привлекательнее казначейских облигаций США

Государственные облигации Сингапура показывают лучшие результаты среди развитых стран в первом полугодии, опережая 22 аналога из развитых стран с доходностью 6,4%. Об этом пишет Bloomberg.

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Государственные облигации Сингапура

Доходность 10-летних сингапурских облигаций примерно на 210 базисных пунктов ниже, чем у аналогичных по сроку казначейских облигаций США. Это ниже среднего значения за последние пять лет. Ликвидность в сингапурских долларах внутри страны остается высокой.

Ликвидность сингапурского доллара на внутреннем рынке остается избыточной. Трехмесячная средняя ставка сингапурского овернайта SORA находится у отметки в 1,8% — примерно на 100 базисных пунктов ниже годового среднего значения.

Аналитик Oversea-Chinese Banking Фрэнсис Чеунг отметила государственные облигации Сингапура могут выиграть от притока средств инвесторов, которые находятся в поисках безопасных активов.

Поскольку правительству не нужны средства от заимствований для финансирования расходов, у него есть гибкость в выпуске облигаций в зависимости от преобладающих рыночных условий.