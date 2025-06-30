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30 июня 2025, 15:15 Читати українською

Казахстан рассмотрит вопрос создания стратегического биткоин-резерва

Казахстан может сформировать государственный криптозерв. Об этом сообщил глава Национального банка страны Тимур Сулейменов в ответе на депутатский запрос. Он отметил, что пока речь идет об разработке концепции, пишет Incrypted.

Казахстан может сформировать государственный криптозерв.
Фото: depositphotos

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Что известно

Среди обсуждаемых вариантов — создание криптовалютного резерва на базе дочерней структуры Нацбанка, специализирующегося на альтернативных инвестициях. Подход к управлению будет «осмотрительным и институционально обоснованным», заявил глава регулятора.

Ведомство рассматривает международную практику суверенных криптозервов как ориентир. Ключевые принципы включают прозрачность учета, устойчивость инфраструктуры хранения и централизованное управление, по словам Сулейменова.

Источником пополнения резерва активов могут стать конфискованные средства, а также полученные с участием государственных имуществ криптовалюты. При этом управление должно быть структурировано в рамках единой институциональной модели, отметил глава Нацбанка.

Сулейменов подчеркнул, что реализация проекта потребует законодательной базы. Для этого необходимо провести ряд новшеств, начиная с определения правового статуса крипторезерва и заканчивая правилами пополнения и распоряжения цифровыми активами.

Формирование такого инструмента будет согласовываться с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами, подчеркнул глава регулятора. Решение о создании пока не принято — обсуждение находится на этапе концептуальной проработки.

Источник: Минфин
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