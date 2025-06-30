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30 июня 2025, 14:50 Читати українською

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против россии

Евросоюз объявил в понедельник, 30 июня, о продлении на следующие шесть месяцев экономических ограничительных мер против россии из-за ее войны в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Евросоюз объявил в понедельник, 30 июня, о продлении на следующие шесть месяцев экономических ограничительных мер против россии из-за ее войны в Украине.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Совет Е С сегодня продлил действие ограничительных мер ЕС в связи с продолжающимися действиями российской федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии по дестабилизации ситуации в Украине, были существенно расширены с февраля 2022 года, в контексте непровоцированной и ничем не оправданной военной агрессии россии против Украины», — говорится в сообщении.

Эти санкции включают широкий спектр секторальных мероприятий, включая ограничения в торговле, финансах, технологиях и в использовании товаров двойного назначения, в промышленности, в транспорте и в поставках товаров роскоши.

Эти меры также включают запрет на импорт или трансфер по территории ЕС российской сырой нефти, поставляемой морским путем, а также запрет поставок определенных продуктов нефтепереработки из россии в ЕС, отключение от системы SWIFT некоторых ключевых российских банков, прекращение трансляции и лишение лицензий на вещание нескольких российских СМИ.

Дополнительно специальные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Как отмечается, пока незаконные действия россии продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, уместно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо.

С 24 февраля 2022 года ЕС принял 17 беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

Источник: Минфин
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