Евросоюз объявил в понедельник, 30 июня, о продлении на следующие шесть месяцев экономических ограничительных мер против россии из-за ее войны в Украине. Об этом сообщает Укринформ.
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против россии
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
«
Эти санкции включают широкий спектр секторальных мероприятий, включая ограничения в торговле, финансах, технологиях и в использовании товаров двойного назначения, в промышленности, в транспорте и в поставках товаров роскоши.
Эти меры также включают запрет на импорт или трансфер по территории ЕС российской сырой нефти, поставляемой морским путем, а также запрет поставок определенных продуктов нефтепереработки из россии в ЕС, отключение от системы SWIFT некоторых ключевых российских банков, прекращение трансляции и лишение лицензий на вещание нескольких российских СМИ.
Дополнительно специальные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.
Как отмечается, пока незаконные действия россии продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, уместно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо.
С 24 февраля 2022 года ЕС принял 17 беспрецедентных и жестких пакетов санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.
Комментарии