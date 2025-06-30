HYPE от Hyperliquid преодолел 43 млн $, Ondo приближается к сопротивлению, XYZVerse набирает обороты

На фоне значительных изменений в сфере цифровых токенов один актив преодолел отметку в 43 доллара на фоне роста объемов бессрочной торговли. Другой актив приближается к критическому барьеру в 1,15 доллара в секторе реальных активов. Между тем, быстро растет энтузиазм в отношении предпродажи нового проекта. Изучите динамичные движения, которые привлекают внимание на рынке криптовалют.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажи.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находитсяXYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цен и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Hyperliquid: революция в DeFi-трейдинге с нулевыми комиссиями

Hyperliquid производит фурор в мире децентрализованных финансов. Это новая блокчейн-платформа, созданная с нуля для повышения скорости и эффективности DeFi-приложений. В ее основе лежит HyperBFT, специальный механизм консенсуса, который делает транзакции быстрыми и безопасными. Более того, Hyperliquid предлагает децентрализованные услуги бессрочной биржи прямо на своей собственной блокчейне. Это означает, что пользователи могут торговать бессрочными фьючерсами без уплаты комиссий за газ. Кроме того, она использует полностью ончейн-бук заказов, что редко встречается на децентрализованных биржах. Это добавляет прозрачности и безопасности, так как все сделки можно увидеть на блокчейне.

На текущем рынке Hyperliquid выделяется своими уникальными особенностями. Нулевые комиссии за газ и быстрые транзакции являются большими преимуществами по сравнению с другими платформами, которые могут быть медленными и дорогостоящими. Фокус на торговле бессрочными фьючерсами соответствует растущей тенденции на криптовалютных рынках. Благодаря сильной команде разработчиков из ведущих университетов и технологических компаний, Hyperliquid демонстрирует многообещающие перспективы. Будучи самофинансируемой, компания независима и сосредоточена на своей миссии. Несмотря на постоянные изменения на криптовалютном рынке, инновационный подход Hyperliquid обеспечивает ей хорошие позиции среди конкурентов. Его потенциальная привлекательность заключается в эффективности и низких затратах, что является привлекательными качествами в сфере DeFi.

Ondo Finance: соединяя традиционные финансы и инновации блокчейна

Ondo Finance меняет правила игры, сочетая стабильность традиционных финансов с эффективностью технологии блокчейн. Это достигается за счет токенизации реальных активов, которые являются стабильными и приносят доход. Это означает, что больше людей могут получить доступ к высококачественным финансовым продуктам, которые раньше были недоступны. Используя блокчейн, Ondo делает финансовую систему лучше и более доступной. Компания имеет подразделение по управлению активами, которое создает эти токенизированные продукты, и технологическое подразделение, которое разрабатывает протоколы DeFi, чтобы сделать их предложения еще лучше.

На рынке, где доверие и безопасность имеют жизненно важное значение, Ondo выделяется на фоне конкурентов. Компания сотрудничает с такими известными компаниями, как BlackRock, и использует Coinbase для обеспечения безопасности криптоактивов. Ondo серьезно относится к прозрачности и соблюдению правил. Один из его выдающихся продуктов — USDY, который предлагает преимущества стейблкоинов наряду с доходностью, обеспеченной казначейскими облигациями США и банковскими депозитами. Для инвесторов из-за пределов США, которые ищут регулируемые и прозрачные финансовые продукты, Ondo является многообещающим вариантом. На текущем рынке, где многие монеты подвержены волатильности, фокус Ondo на реальных активах и соблюдении нормативных требований делает его привлекательным выбором.

Заключение

В то время как HYPE и ONDO впечатляют солидными прибылями, XYZVerse выделяется как уникальная спортивная мем-монета, нацеленная на массовый рост и предлагающая ранним пользователям значительные возможности.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse