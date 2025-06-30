Акции связанных с «Игрой в кальмара» компаний обрушились после неоднозначного финала сериала

Акции нескольких южнокорейских компаний, связанных с производством популярного сериала Netflix «Игра в кальмара», резко упали. Это произошло после премьеры третьего, финального сезона, который, несмотря на лидерство в мировых рейтингах просмотров, получил неоднозначные отзывы зрителей. Об этом в понедельник, 30 июня, пишет агентство Bloomberg.

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Реакция фондового рынка

Наибольшие потери понесли компании, ассоциирующиеся с главным актером сериала Ли Чон Чэ. Акции развлекательного агентства Artist Co., где он является крупнейшим акционером, упали на 21%, а его подразделение Artist Studio Inc. потеряло 24% стоимости.

Также пострадала компания Dexter Studios Co., которая занималась созданием визуальных эффектов для проекта. Ее акции снизились на 8,5%.

Несоответствие ожиданиям зрителей

Несмотря на то, что третий сезон, премьера которого состоялась 27 июня, возглавил глобальные рейтинги телешоу Netflix во всех странах, реакция аудитории оказалась прохладной. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сезон получил 83% одобрения от профессиональных критиков, но только 51% — от обычных зрителей.

«Много критики связано с финалом сериала — зрители, чье видение не совпадает с идеологией шоу, остались недовольны. Превзойти первый сезон, который стал мировой сенсацией, было чрезвычайно сложно», — отметил поп-культурный критик из Сеула Ким Херн Сик.

«Игра в кальмара» — это южнокорейский триллер о 456 участниках, которые соревнуются в смертельно опасных детских играх за огромный денежный приз.

Феномен «тематических акций» и их риски

Падение акций компаний, связанных с «Игрой в кальмара», является ярким примером поведения так называемых «тематических акций». Это акции компаний, цена на которые начинает зависеть не столько от их реальных финансовых показателей, сколько от популярности определенного тренда, продукта или культурного явления, с которым они ассоциируются.

Когда такой продукт, как «Игра в кальмара», становится мировым хитом, инвесторы (часто розничные) начинают активно скупать акции любых публичных компаний, имеющих к нему отношение — от производственных студий до агентств актеров. Это создает ажиотаж, который отрывает цену акций от фундаментальных показателей.

Главный риск такой стратегии заключается в том, что цена становится крайне зависимой от медийного шума и ожиданий. Когда же хайп проходит или реальность (например, отзывы зрителей) не оправдывает ожиданий, происходит резкая распродажа и обвал цены.

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