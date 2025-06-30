Реструктуризация кредитов: в банки в управлении ФГВФЛ поступила наибольшая сумма за 2025 год

В мае 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 43,5 млн грн. Это самый большой показатель за текущий год. Об этом говорится в сообщении Фонда.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Показатель мая стал самым высоким в текущем году в части сумм погашений реструктуризированных кредитов хозяйствующих субъектов и подтверждает эффективность программ реструктуризации. Рост обусловлен, в частности, началом реструктуризации по кредитам АО „Коминвестбанк“ и активным участием его заемщиков», — объясняет директор департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

Всего с 2022 года должники находящихся в управлении Фонда банков вернули 1 226,0 млн грн. Из этих средств более 805,8 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

В частности, наблюдается увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов. В остальном это обусловлено проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

Отметим, что средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Программы реструктуризации

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов.

Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют предусматривающие рекомендованные условия реструктуризации: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.