Фейковые оплаты «от покупателей»: Viber предупреждает о новой мошеннической схеме

Rakuten Viber зафиксировал новую мошенническую схему: злоумышленники представляются покупателями из OLX и присылают фишинговые ссылки якобы для подтверждения оплаты. Об этом говорится в сообщении Rakuten Viber.

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В чем состоит мошенническая схема

Злоумышленники связываются с продавцами через мессенджеры, в частности, Rakuten Viber, представляясь покупателями из OLX, которые уже оплатили товар. Далее мошенники посылают фейковые ссылки с просьбой перейти за ними для получения денег.

Переходя по таким ссылкам, продавцы попадают на поддельные сайты, похожие на официальные платформы. Там их просят ввести данные банковской карты, пароли или другую конфиденциальную информацию. После получения данных мошенники могут украсть деньги или совершить несанкционированные операции от имени пользователя.

Напоминаем, что подобная мошенническая схема уже распространялась по сети в декабре 2024 года. Тогда злоумышленники звонили по телефону или писали, выдавая себя за известные сервисы, и просили ввести код из СМС. Этот код использовали для излома аккаунтов Viber.