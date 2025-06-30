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30 июня 2025, 12:09 Читати українською

Фейковые оплаты «от покупателей»: Viber предупреждает о новой мошеннической схеме

Rakuten Viber зафиксировал новую мошенническую схему: злоумышленники представляются покупателями из OLX и присылают фишинговые ссылки якобы для подтверждения оплаты. Об этом говорится в сообщении Rakuten Viber.

Rakuten Viber зафиксировал новую мошенническую схему: злоумышленники представляются покупателями из OLX и присылают фишинговые ссылки якобы для подтверждения оплаты.

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В чем состоит мошенническая схема

Злоумышленники связываются с продавцами через мессенджеры, в частности, Rakuten Viber, представляясь покупателями из OLX, которые уже оплатили товар. Далее мошенники посылают фейковые ссылки с просьбой перейти за ними для получения денег.

Переходя по таким ссылкам, продавцы попадают на поддельные сайты, похожие на официальные платформы. Там их просят ввести данные банковской карты, пароли или другую конфиденциальную информацию. После получения данных мошенники могут украсть деньги или совершить несанкционированные операции от имени пользователя.

Напоминаем, что подобная мошенническая схема уже распространялась по сети в декабре 2024 года. Тогда злоумышленники звонили по телефону или писали, выдавая себя за известные сервисы, и просили ввести код из СМС. Этот код использовали для излома аккаунтов Viber.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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VladimirVG
VladimirVG
30 июня 2025, 13:17
#
Цій схемі трохи менше років, ніж самому інтернету. Протидія проста — треба розуміти, що для отримання грошей на картку, достатньо тільки номеру картки, а для отримання на IBAN достатньо саомого IBAN, ІПН та прізвища і якщо просять щось додатково — це 100% шахраї. І взяти за правило, для розрахунків в інтернеті мати окремий рахунок і грошей там (а тим паче кредитних лімітів) не тримати і повняти цей рахунок тільки для конкретного платежу перед самим платежем.
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