В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют: в банках доллар прибавил 10 копеек, евро — 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,68, евро — 49,08−49,30 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,01−49,03 грн/евро.
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Источник: Минфин
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