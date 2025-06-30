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30 июня 2025, 10:17 Читати українською

Иранская криптобиржа Nobitex начала возобновлять работу после большого взлома

Иранская криптобиржа Nobitex заявила, что открыла доступ к кошелькам для верифицированных пользователей, однако функции торговли и депозита по-прежнему заблокированы. Ранее площадка испытала масштабный взлом от произраильской хакерской группировки, пишет incrypted.

Иранская криптобиржа Nobitex заявила, что открыла доступ к кошелькам для верифицированных пользователей, однако функции торговли и депозита по-прежнему заблокированы.
Фото: depositphotos

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Что известно

Напомним, ответственность за атаку взяла на себя Gonjeshke Darande (Predatory Sparrow). По данным самой биржи, излому понесли только горячие кошельки, а ущерб составляет, по разным оценкам, более $90 млн.

После этого Nobitex приостановила работу. Это также имело и другие последствия. В частности, Центральный банк Ирана ограничил часы работы криптобирж.

Nobitex — крупнейшая платформа для торговли криптоактивами на местном рынке. По данным Chainalysis, она обходит десять следующих в рейтинге бирж вместе взятых по притоку капитала. Это, а также то, что площадка, возможно, связана с хуситами и хамасами, объясняет, почему на нее нацелились хакеры из Gonjeshke Darande.

24 июня 2025 года Nobitex опубликовала дорожную карту возобновления работы после взлома. Согласно ей, 25 июня стартовала повторная аутентификация пользователей.

Также предполагалось, что уже с 30 июня платформа откроет вывод средств. Однако этого, по крайней мере, на момент подготовки материала, не произошло.

В публикации от 29 июня Nobitex заявила, что проверенные пользователи будут постепенно получать доступ сначала к новым счетам, а затем и к балансам. Ожидается, что этот процесс завершится к середине этой недели.

Также в организации заявили, что продолжают работать над возобновлением вывода и внесения средств, торговли. В то же время, указанные функции будут доступны только для аутентифицированных пользователей.

Кроме того, в Nobitex предупредили клиентов не вносить средства по старым адресам, поскольку это может привести к их потере.

Источник: Минфин
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