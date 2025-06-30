За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1020010 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 июня: 1070 российских оккупантов, 42 ракеты и 172 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около / about 1020010 (+1070) человек
- танков — 10980 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 22922 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29718 (+29) ед
- РСЗО — 1427 (+2) ед
- средства ПВО — 1190 (+1) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+3) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42796 (+172)
- крылатые ракеты — 3436 (+42)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53593 (+85) ед
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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