Гранты на восстановление: Минэкономики анонсировало новую программу

Правительство готовит новую грантовую программу для предприятий, подвергшихся разрушениям из-за боевых действий. Максимальная сумма помощи — до 16 миллионов гривен, но не больше суммы нанесенного ущерба. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Условия программы

Получить грант могут как юридические лица, так и ФОП, чьи производственные мощности были повреждены. За деньги можно будет приобрести новое оборудование, оплатить его доставку и монтаж. Нужно подать бизнес-план, акт оценки убытков и выписку из ЕРДР.

Те предприятия, которые раньше получали грант на переработку, могут подаваться повторно, но сумма нового гранта уменьшится на предыдущую.

Среди условий: создание не менее 5 рабочих мест и уплата налогов на сумму гранта в течение трех лет (в том числе 20% — в виде ЕСВ с новых работников).

Не смогут получить грант те, кто имеет просроченные кредиты, фигуранты уголовных дел, работает со страной-агрессором или находится под санкциями. Решения будут приниматься Минэкономики и Государственной службой занятости.