Германия не досчиталась почти миллиарда евро в помощи Украине — Bild

У Минобороны Германии, возглавляемого Борисом Писториусом, возникла финансовая путаница вокруг обещанной помощи Украине. Как выяснилось, фактическая сумма может оказаться почти на миллиард евро меньше, чем ранее заявлял министр. Об этом сообщает Bild.

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Напомним, 12 июня министр Писториус посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал значительную помощь.

После этого Минобороны Германии сообщило о планах предоставить дополнительные 1,9 млрд евро помощи, в том числе на финансирование ракет большой дальности. В случае одобрения этой суммы Бундестагом, общий объем военной поддержки Украины в 2025 году может составить 9,2 млрд евро.

По состоянию на 18 июня уже утверждено 7,3 млрд. евро помощи, а дополнительные 1,9 млрд. еще находятся на рассмотрении.

Изменения в бюджетном проекте

Однако только через пять дней, 23 июня, произошел неожиданный поворот: Министерство финансов Германии представило свой проект бюджета на 2025 год, который правительство утвердило 24 июня.

Согласно этому документу, на помощь странам, страдающим нарушением международного права (преимущественно Украине), предусматривается 8,3 млрд евро.

Таким образом, вместо 9,2 млрд евро обещанной помощи Украине, Кабинет канцлера Фридриха Мерца выделяет почти на миллиард евро меньше, чем было анонсировано Писториусом в Киеве всего несколько дней назад.

Объяснение Министерства обороны

Совершил ли министр ошибку в расчетах? По запросу Bild, Министерство обороны Германии опровергает это.

«Федеральное правительство поддерживает Украину и в этом году, как и обещало, то есть в 2025 году примерно 9 млрд евро. Об этом договорились министр финансов Клингбайль и министр обороны Писториус в рамках бюджетных переговоров. Это остается неизменным. Тот факт, что сумма поддержки Украины в правительственном проекте составляет не 9 млрд, а 8,3 млрд.»

Потом ситуация становится еще более запутанной. Представитель разъясняет: «1,9 миллиарда, которые мы, среди прочего, используем для финансирования дальнобойных огневых средств, включены в 8,3 миллиарда евро».

Это противоречит предыдущим заявлениям министерства, ранее представлявшим простую формулу и распространявшим ее через свои социальные сети: 7,3 млрд + 1,9 млрд = 9,2 млрд.

Кроме того, по данным правительственных кругов, Министерство обороны во время бюджетных переговоров всегда заявляло лишь о 8,3 млрд евро в помощь Украине, а не о 9,2 млрд.

Министерство аргументирует это «доходами от софинансирования и поступлениями средств из Европейского фонда мира (EPF)», которые в конечном счете приведут к «около 9 миллиардов для Украины».

Проще говоря: ведомство Писториуса надеется найти еще 900 млн евро вне федерального бюджета. Если это не удастся, недостаток придется покрывать за счет налогов, или Украина получит меньше, чем обещал министр.