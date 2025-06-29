Глобальные продажи Toyota бьют рекорды третий месяц подряд благодаря спросу на гибриды

Продажи японского автогиганта Toyota в мае 2025 достигли третьего подряд ежемесячного рекорда, что стало возможным благодаря высокому спросу на гибридные автомобили в США, Японии и Китае.

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Рост продаж автомобилей Toyota происходит даже на фоне того, как мировые автопроизводители готовятся к значительным убыткам из-за тарифов на импортируемые автомобили, введенные президентом США Дональдом Трампом.

В прошлом месяце глобальные продажи Toyota — включая дочерние компании Daihatsu и Hino — достигли 955 532 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Мировое производство составило 906 984 авто.

Продажи автомобилей брендов Toyota и Lexus выросли более чем на 4% в Японии, на 7% в Китае и на 11% в Северной Америке.

Тарифная война и ее влияние на автопроизводителей

Крупнейший в мире автопроизводитель в следующем месяце поднимет цены на некоторые автомобили, которые продает в США, более чем на $200.

Этот шаг произошел после того, как Mitsubishi объявила о повышении цен в США на три модели.

Крупнейшие автопроизводители Японии, в значительной степени зависящие от рынка США, могут понести миллиардные убытки, если переговоры с Белым домом не приведут к снижению уровня тарифов.

В мае Toyota заявила, что ожидает убытков в 180 млрд иен ($1,2 млрд) от тарифов только в апреле и мае Nissan и Honda прогнозируют убытки в размере $3 млрд для каждой компании, в то время как Subaru и Mazda не обнародовали свои годовые прогнозы прибыли на 2006 год.

Что у конкурентов

Глобальные продажи Honda в мае снизились на 4% до 298 167 автомобилей, а производство упало на 6%, сообщила компания в пятницу, 27 июня.

Nissan в прошлом месяце продал 256 159 автомобилей, что на 6% меньше, чем в прошлом году, в то время как производство снизилось почти на 17% до 229 645 машин.

Главный торговый представитель Японии Ресей Аказава в четверг, 26 июня, заявил, что страна не может согласиться с пошлинами в размере 25% на автомобили, предложенные Трампом.

Японские автопроизводители производят примерно 3,3 млн автомобилей ежегодно в США, что значительно больше 1,37 млн, которые они туда экспортируют.

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