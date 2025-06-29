За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1018940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 июня: 1 220 российских оккупантов, 6 танков и 147 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1018940 (+1220) человек
- танков — 10976 (+6) ед
- боевых бронированных машин — 22915 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29689 (+24) ед
- РСЗО — 1425 (+0) ед
- средства ПВО — 1189 (+0) ед
- самолетов — 420 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42624 (+147)
- крылатые ракеты — 3394 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53508 (+93) ед
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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