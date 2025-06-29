Уоррен Баффет пожертвовал рекордные $6 миллиардов акций Berkshire

В пятницу, 27 июня, Уоррен Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму $6 млрд в Фонд Гейтсов и четыре семейных благотворительных организаций. Это его крупнейшее ежегодное пожертвование за два почти два десятилетия, сообщает Reuters.

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Пожертвование, состоящее из примерно 12,36 миллиона акций Berkshire класса B, увеличило общую сумму благотворительных взносов Баффета в эти фонды до более чем $60 миллиардов.

Кому достались пожертвования

Баффет передал:

9,43 миллиона акций Фонда Гейтсов;

943 384 акции Фонда Сьюзан Томпсон Баффет;

по 660 366 акций каждой из трех благотворительных организаций, возглавляемых его детьми — Фонда Говарда Г. Баффета, Фонда Шервуда и Фонда NoVo.

Несмотря на это внушительное пожертвование, Уоррен Баффет все еще владеет 13,8% акций Berkshire, исходя из опубликованных данных об акциях в обращении.

Его состояние к пятничным пожертвованиям оценивалось Forbes в $152 млрд, что делало его пятым самым богатым человеком мира.

В своем заявлении Баффет подчеркнул, что не намерен продавать какие-либо акции Berkshire.

Благотворительные планы и будущее наследия

В настоящее время 94-летний Баффет начал раздавать свое состояние в 2006 году.

Они будут примерно десять лет, чтобы распределить эти средства, и должны принимать решения единогласно.

Уоррен Баффет возглавляет базируемую в Омасе (Небраска) компанию Berkshire с 1965 года. Конгломерат стоимостью $1,05 трлн владеет около 200 предприятиями — от страховой компании Geico до железной дороги BNSF — а также крупными пакетами акций Apple, American Express и других.

Основные фонды, которым Уоррен Баффет передает пожертвования