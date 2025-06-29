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29 июня 2025, 10:19 Читати українською

Экс-заммэра Харькова подозревают в хищении более 5 миллионов на фортификациях

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которую возглавлял бывший заместитель мэра Харькова. Злоумышленники подозреваются в присвоении 5,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Об этом сообщил новый генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которую возглавлял бывший заместитель мэра Харькова.
Фото: npu.gov.ua

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«Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении пяти членам преступной организации, которую создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харьков», — отметил он.

В состав группировки, кроме организатора, входили четыре исполнителя: двое руководителей предприятий и двое физических лиц-предпринимателей.

Детали схемы

Генпрокурор пояснил, что организатор и директор одного из предприятий (основной подрядчик) привлекли к схеме руководителя фирмы-прокладки и двух ФОП. Эти компании закупали имущество для обустройства фортификаций по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

«Следствие установило, что в результате преступной деятельности группы государству нанесен ущерб на сумму 5,4 млн гривен. В рамках досудебного расследования будут исследованы другие эпизоды деятельности данной преступной организации», — подчеркнул Кравченко.

В ходе обысков на территории Харькова и Харьковской области были изъяты компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации в целях хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Все участники преступной организации задержаны. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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