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29 июня 2025, 9:00 Читати українською

Chainlink стабилизируется выше 13$ с ростом до 15$, SUI до 4,50$ а XYZVerse набирает обороты

Несколько цифровых валют демонстрируют заметные движения, привлекая внимание рынка. Одна из них стабилизировалась выше важной ценовой отметки с потенциалом дальнейшего роста. Другая стремится к более высоким целям. Между тем, новая платформа набирает обороты по мере приближения к цене запуска. Эти тенденции указывают на потенциальные возможности, которые могут заинтересовать инвесторов.

Несколько цифровых валют демонстрируют заметные движения, привлекая внимание рынка.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет0,003333 доллара.

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На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

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Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Chainlink: соединяя блокчейны с реальным миром — стоит ли покупать LINK сейчас?

Chainlink меняет правила игры в мире блокчейнов. Он служит мостом между смарт-контрактами и реальными данными. Используя сеть оракулов, Chainlink позволяет смарт-контрактам безопасно получать доступ к внешним источникам данных, API и системам. Это означает, что смарт-контракты теперь могут взаимодействовать с реальными событиями, что делает их более полезными, чем когда-либо прежде. Chainlink обеспечивает точность данных с помощью системы рейтинга репутации, поэтому информация, на которую полагаются смарт-контракты, является достоверной.

С ростом спроса на децентрализованные приложения технология Chainlink становится важнее, чем когда-либо. Токен LINK играет ключевую роль, вознаграждая тех, кто предоставляет точные данные и поддерживает безопасность сети через стейкинг. На текущем рынке LINK выделяется благодаря своему реальному применению и все более широкому использованию в различных блокчейн-проектах. По сравнению с другими монетами, которые могут не иметь практической пользы, Chainlink предлагает решение насущной проблемы в сфере блокчейна. По мере того как рынок смещается в сторону проектов с реальными преимуществами, LINK выглядит привлекательным для инвесторов, ищущих долгосрочную ценность.

Sui: блокчейн нового поколения, делающий криптовалюту доступной для всех

Sui — это новая блокчейн-платформа, цель которой — сделать цифровые валюты доступными для широких масс. Она разработана с нуля, чтобы быть безопасной, мощной и масштабируемой, чтобы выдержать глобальное внедрение. В отличие от многих существующих блокчейнов, Sui использует уникальную модель данных, ориентированную на объекты, и язык программирования Move для устранения распространенных проблем в существующих системах. Это означает, что она не только безопаснее, но и более эффективна, что очень важно в мире криптовалют.

Отличительной чертой Sui является ориентация на пользовательский опыт. Платформа стремится устранить обычные препятствия, которые затрудняют использование блокчейна для обычных людей. Благодаря таким функциям, как zkLogin, упрощающая безопасный вход в систему, и спонсируемые транзакции, которые могут покрывать комиссии для пользователей, Sui делает взаимодействие с блокчейн-приложениями проще, чем когда-либо. На рынке, где пользовательские платформы набирают популярность, Sui выделяется на фоне конкурентов. Ее технология имеет потенциал, чтобы стать сильным игроком в мире криптовалют. Для инвесторов, следящих за текущими тенденциями, особенно тех, кто заинтересован в доступных и масштабируемых решениях, Sui может стать привлекательным вариантом для рассмотрения.

Заключение

Chainlink нацелен на 15 долларов, SUI — на 4,50 доллара, а XYZVerse, мемкойн для всех видов спорта, объединяющий фанатов, набирает обороты перед запуском по цене 0,10 доллара, демонстрируя сильный импульс.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse.

Источник: Минфин
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