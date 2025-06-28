Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины!

Уважаемые читатели!

Желаем успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Желаем всегда гордиться своей страной и помнить свои права и уважать закон.

Выражаем огромную благодарность нашим защитникам и защитницам — ВСУ, волонтерам, медикам и всем, кто работает ради нашей победы.

Слава Украине!