За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 017 720 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 июня: 1 000 российских оккупантов, 4 самолета и 237 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1017720 (+1000) человек
- танков — 10970 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 22908 (+12) ед
- артиллерийских систем — 29665 (+35) ед
- РСЗО — 1425 (+0) ед
- средства ПВО — 1189 (+1) ед
- самолетов — 420 (+4) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237)
- крылатые ракеты — 3394 (+6)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед
- специальная техника — 3921 (+0)
Источник: Минфин
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