Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы: документ предусматривает два сценария развития

В пятницу, 27 июня, Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы. Этот комплексный документ определяет основные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Его главная цель — обеспечить стабильность и предсказуемость государственной финансовой политики, эффективно управлять ограниченными бюджетными ресурсами, учитывая все ключевые приоритеты государства и евроинтеграционные стремления Украины.

Бюджетная декларация была разработана совместно с главными распорядителями средств, а также после длительных консультаций и в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Положения и характеристики документа базируются на стратегических ориентирах развития страны.

Основа для будущего бюджета

Бюджетная декларация на 2026−2028 годы станет основой для составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Документ содержит общие показатели доходов и финансирование госбюджета, предельные показатели расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

Два сценария

Важной особенностью декларации является то, что она предусматривает два сценария развития событий в Украине, начиная с 2026 года:

Оптимистический сценарий . Предполагает возможное улучшение ситуации с 2026 года. Он базируется на показателях макропрогноза экономического и социального развития Украины на следующие три года, разработанного Минэкономики.

. Предполагает возможное улучшение ситуации с 2026 года. Он базируется на показателях макропрогноза экономического и социального развития Украины на следующие три года, разработанного Минэкономики. Пессимистический сценарий. Предусматривает продолжение полномасштабной агрессии России против Украины. Согласно ему, в следующем году расходы на сектор безопасности и обороны будут не меньше, чем в 2025 году (с учетом изменений в госбюджет).

Выбор одного из этих сценариев за основу будет сделан при формировании Государственного бюджета Украины на 2026 год. Такой подход позволит правительству быть готовым к любым потенциальным изменениям ситуации безопасности, одновременно выполняя все взятые на себя обязательства по сотрудничеству с международными партнерами.

«Важно отметить, что расходы на безопасность и оборону и дальше будут оставаться основным приоритетом госбюджета независимо от возможного развития событий в 2026 году и в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Следующим шагом будет представление Бюджетной декларации 2026−2028 на рассмотрение Верховной Рады Украины.