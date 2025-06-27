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27 июня 2025, 19:31 Читати українською

Нацбанк выпустил памятную монету к 20-летию административного судопроизводства

Национальный банк Украины 27 июня 2025 года ввел в обращение новую памятную монету «Административное судопроизводство Украины» номиналом 5 гривен. Ее выпуск посвящен 20-летию создания в Украине этой важной ветви судебной власти. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины 27 июня 2025 года ввел в обращение новую памятную монету «Административное судопроизводство Украины» номиналом 5 гривен.

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Символ верховенства права

Новую монету представили заместитель председателя НБУ Алексей Шабан и председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович. Они подчеркнули, что создание административной юстиции в 2005 году стало поворотным моментом на пути Украины к утверждению демократии и верховенства права.

Как отметил Алексей Шабан, эта институция укрепила доверие общества к европейским ценностям, а ее создание стало новой страницей в отношениях между государством и гражданами. Михаил Смокович добавил, что выпуск монеты будет способствовать сохранению исторической памяти о важном государственном периоде.

Дизайн и характеристики монеты

Памятная монета изготовлена из нейзильбера, ее тираж составляет до 50 тысяч штук.

На аверсе монеты изображена открытая книга, символизирующая Кодекс административного судопроизводства Украины, и лавровый венок с надписью «20 РОКІВ». На реверсе центральным элементом является колонна, увенчанная весами справедливости. Она символизирует нерушимость правопорядка, а надписи по кругу — «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» и «БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ» — подчеркивают фундаментальные принципы административного судопроизводства.

Как приобрести монету

Приобрести памятную монету можно будет с 2 июля 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Впоследствии она также станет доступной в банках-дистрибьюторах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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