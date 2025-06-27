НБУ предлагает новые правила для денежных переводов без открытия счета

Национальный банк Украины инициировал публичное обсуждение изменений в порядок осуществления безналичных расчетов, касающихся, в частности, денежных переводов без открытия банковского счета. Целью нововведений является повышение прозрачности и защиты прав пользователей таких услуг. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

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Требования к платежной инструкции

В основе предложенных изменений лежит установление четких требований к платежной инструкции — документу (в бумажной или электронной форме), на основании которого осуществляется перевод.

Регулятор планирует определить обязательные реквизиты такой инструкции. Также предлагается установить, что каждый перевод должен выполняться как отдельная платежная операция. При этом поставщику услуги будет разрешено заполнять реквизиты платежной инструкции от имени и по поручению плательщика.

Новые обязанности для поставщиков услуг

Проект постановления возлагает на компании, предоставляющие услуги по переводу средств, ряд новых обязанностей. В частности, они будут обязаны:

Ознакомить потребителя с заполненными реквизитами платежной инструкции перед ее выполнением.

Предоставить плательщику всю необходимую информацию (например, квитанцию или подтверждение) после того, как инструкция будет принята к исполнению.

Цель и сроки внедрения

Как отмечают в НБУ, эти изменения будут способствовать приближению украинского платежного рынка к европейским стандартам. Ожидается, что после утверждения новых требований поставщики платежных услуг будут иметь шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с ними.