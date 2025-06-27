К закрытию межбанка, 27 июня, курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 27 июня
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Закрытие 27 июня
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Изменения
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41,57/41,60
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41,73/41,76
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16 /16
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48,72/48,74
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48,95/48,97
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23/23
Средний курс на наличном рынке: 41,35−41,85 грн/доллар. 48,50−49,10 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,00−49,20 грн.
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Источник: Минфин
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