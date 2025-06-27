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27 июня 2025, 17:48 Читати українською

Запас хода до 400 км: ВСУ получили беспилотный наземный комплекс отечественного производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс Protector. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс Protector.
Фото: mod.gov.ua

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Тяжелый беспилотный наземный комплекс Protector разработан отечественным предприятием на основе реального боевого опыта украинских военных с целью обеспечения безопасности воинов при выполнении логистических и боевых задач в любых местах и в любое время года.

Задания, которые может выполнять Protector:

  • перевозка боекомплекта или снаряжения,
  • эвакуация раненых,
  • использование как платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и т. д.

Характеристики

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы — до 700 кг. Запас хода — до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость.

Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat — продолжать движение даже при повреждении.

«Фактически это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов — полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно — выполнение опасных задач без риска личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и за них. ВОПы необходимо максимально усилить роботизированными системами», — отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
TAN72
TAN72
27 июня 2025, 18:34
#
До первого дрона😔
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