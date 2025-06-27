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27 июня 2025, 18:15 Читати українською

Акции Nike взлетели на 10% на фоне оптимизма по поводу восстановления и снижения зависимости от Китая

В пятницу акции Nike выросли на 10% на премаркете. Этот скачок был обусловлен оптимистическим прогнозом компании и планами уменьшить производство в Китае для американского рынка, что укрепило доверие к стратегии спортивного гиганта по восстановлению. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу акции Nike выросли на 10% на премаркете.
Фото: pixabay.com

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В течение многих лет крупные американские бренды переносили производство из китайских фабрик из-за обострения политической напряженности между Вашингтоном и Пекином. Однако последние пошлины президента Дональда Трампа заставляют компании ускорить этот уход.

Nike планирует до конца мая 2026 года снизить долю товаров для США, произведенных в Китае, до высокого однозначного уровня — менее 10%. В настоящее время около 16% обуви, которую Nike импортирует в США, производится в Китае.

Вызовы и финансовые показатели

Масштабные пошлины Трампа также могут прибавить около $1 миллиарда к расходам Nike, сообщили руководители компании в четверг. Это произошло после того, как компания зафиксировала худшее падение продаж примерно за пять лет, но в то же время предоставила лучший, чем ожидалось, прогноз доходов на первый квартал.

«Практически не было прибыли, продажи в Китае упали на 20% — это не очень хороший результат… Но, как всегда, рынки закладывают в цены то, что будет, а не то, что уже есть в результатах», — отметил Саймон Егер, портфельный менеджер Flossbach von Storch в Nike, которая владеет акциями.

Стратегия восстановления

Значительное внимание было также сосредоточено на том, как сегмент беговой обуви Nike восстанавливается после периода вялого спроса.

Восстановление частично стало возможным благодаря усилиям нового генерального директора Эллиотта Хилла, направленным на возвращение доли рынка в сегменте бега с новыми запусками продуктов.

Nike инвестировала в линейки беговой обуви и кроссовок, такие как Pegasus и Vomero, и сократила запасы подержанных моделей, включая Air Force 1 и Air Jordan 1, из-за скидок.

Хилл также стремится возобновить отношения с оптовыми партнерами и расширить присутствие в большем количестве физических магазинов в рамках более широкой перестройки.

«Мы считаем, что долгосрочные инвесторы теперь могут начать возвращаться к акциям, ведь это одно из самых потенциальных обновлений в потребительском секторе», — отметили аналитики Evercore ISI в своей записке.

Акции конкурентов также растут

Результаты Nike также помогли акциям немецких конкурентов Adidas и Puma, а также котируемой в Лондоне розничного продавца спортивной одежды JD Sports вырасти на 3−7%.

«Руководители Nike также заявили, что почти завершили распродажу старых запасов. Это стало облегчением для Adidas, Puma и JD Sports, которым приходилось конкурировать с агрессивными скидками большего игрока на рынке», — добавил Егер.

Акции Nike в текущем году снизились на 17,4%. При этом ее форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев составляет 1,90, в то время как у Adidas и Puma он составляет 1,58 и 0,64 соответственно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
27 июня 2025, 18:23
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Акции Nikeщ упалии на 10% на фоне пессимизма по поводу восстановления и снижения зависимости от Китая
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