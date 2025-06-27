Украинский «Кредит Европа Банк» официально сменил название на «Нексент Банк»

« Кредит Европа Банк» провел ребрендинг и официально сменил название на «Нексент Банк». Этот шаг является частью стратегического развития финансового учреждения. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил член правления банка Кирилл Баглаев, передает «Интерфакс-Украина».

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Причины ребрендинга и последствия для клиентов

По словам представителя банка, изменение названия соответствует ключевым ценностям учреждения, которые сформулированы как «разработаны вокруг вас». В «Нексент Банке» подчеркнули, что для клиентов ничего не меняется с операционной точки зрения. Все договоры, продукты, счета и доступ к ним остаются в силе и не требуют переоформления.

Место банка на рынке

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 года «Нексент Банк» (на тот момент «Кредит Европа Банк») занимал 52-е место по объему общих активов среди 60 действующих банков. Его активы составляли 1,28 млрд грн, что соответствует 0,03% от всего банковского рынка.