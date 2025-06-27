20 тысяч гривен ежемесячно: Киевляне с поврежденным жильем могут получить помощь на аренду

В Киеве принимают заявления на ежемесячную помощь 20 тысяч гривен на аренду жилья для семей, чьи дома признаны непригодными для проживания в результате российских атак. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

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По ее словам, с 2022 года киевляне, чье жилье было повреждено или разрушено, уже получили более 110 миллионов гривен помощи.

С 2022 года единовременную помощь 10 000 гривен получили более 11 тысяч семей. Только в 2025 году этой поддержкой воспользовалось более 3100 семей.

Хонда отметила, что ранее размещали социально незащищенных жителей в жилье резервного фонда. Но сегодня подобных возможностей уже нет. Поэтому город переходит к финансированию аренды.

Ежемесячное пособие в течение 12 месяцев (или меньше — в случае восстановления жилья или получения государственной компенсации) будут получать киевляне, не имеющие в собственности другого жилья на территории столицы.

Помощь могут получить владельцы поврежденного или разрушенного жилья с 24 февраля 2022, если оно до сих пор не восстановлено и они не получили государственную компенсацию.

Как подать заявление

Подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен уже можно через ЦНАПы. Также необходимо предоставить следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины или виды на временное проживание;

копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного или законного представителя (для законных представителей);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (карта налогоплательщика), или данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков, внесенные в паспорт гражданина Украины, или копию паспорта гражданина Украины (для физических лиц, которые через свои религиозные налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте);

копия документа или информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, что подтверждает статус собственника или совладельца поврежденного или разрушенного дома (квартиры);

письменное согласие совладельцев поврежденного или разрушенного дома (квартиры) в городе Киеве по определению получателя ежемесячной материальной помощи;

копия акта или выдержки комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций районной в городе Киеве государственной администрации относительно ситуации в жилищном фонде, который получил повреждение или разрушение в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и проведение мероприятий по ликвидации этих последствий, или копия справки организации по обслуживанию жилищного фонда (ОСМД, ЖБИ);

сведения о номере банковского счета (по стандарту IBAN) для предоставления ежемесячной материальной помощи (в случае отсутствия многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина»).

Подробнее — по ссылке.