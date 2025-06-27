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27 июня 2025, 16:17 Читати українською

НБУ предлагает изменить правила работы с наличными деньгами и повысить лимиты в терминалах

Национальный банк Украины вынес на публичное обсуждение проект изменений в правила, регулирующие наличный оборот в стране. Главной целью обновлений является приведение нормативных актов в соответствие с законодательством в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины вынес на публичное обсуждение проект изменений в правила, регулирующие наличный оборот в стране.

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Изменения для граждан и бизнеса

Среди предложенных нововведений, которые непосредственно коснутся граждан, есть повышение лимита на наличную оплату услуг мобильной связи через терминалы самообслуживания. Этот лимит предлагается увеличить с 200 до 500 гривен на один номер в месяц.

Также меняются правила обмена изношенных банкнот и монет. Предлагается, чтобы операции по обмену на сумму, превышающую пороговые значения по закону о финмониторинге, проводились исключительно через банковские учреждения.

Технические и регуляторные обновления

Проект изменений также вносит ряд технических уточнений в Инструкцию об организации кассовой работы банков. В частности, детализируется порядок обработки и передачи наличных между банками и Нацбанком.

Кроме того, меняется классификация банкнот: значительно изношенные купюры теперь будут переведены из категории «непригодных к обращению» в категорию «изношенных». Вместе с тем отменяется требование к НБУ направлять образцы новых банкнот в центральные банки иностранных государств.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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