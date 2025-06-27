Новая почта впервые готовит массовые сокращения, планируют уволить до 10% персонала

Крупнейший частный почтовый оператор Украины Новая почта, являющийся одним из крупнейших работодателей страны, впервые в своей истории планирует провести массовое сокращение сотрудников. До конца года компания может уволить около 2900 человек, или примерно 10% от общей численности персонала. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который является кредитором компании.

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Кого коснутся сокращения

По данным украинской редакции Forbes, оптимизация коснется преимущественно офисных работников. Сейчас компания изучает работу около 7000 сотрудников бэк-офиса. Половину из них планируют либо перевести на операционные должности «ближе к посылкам», либо уволить. Сообщается, что компанию уже покинула топ-менеджер, ответственная за направление репутации.

Финансовое состояние и инвестиции

Планы по сокращению персонала происходят на фоне неоднозначных финансовых результатов. Согласно отчету компании, в первом квартале 2025 года ее доход вырос на 20,7% (до 14,33 млрд грн), однако чистая прибыль, наоборот, уменьшилась на 21,4% (до 567,7 млн грн).

В то же время «Новая почта» продолжает активную инвестиционную деятельность при поддержке ЕБРР. В прошлом году банк предоставил компании кредит на 70 млн евро, а сейчас рассматривает возможность выделения еще одного кредита на сумму до 50 млн евро для финансирования программы капитальных инвестиций на 2025−2026 годы.

Масштаб компании

«Новая почта» является одним из символов украинского бизнеса. Компания имеет сеть из более 12 тыс. отделений и 27 тыс. почтоматов. Согласно данным «Опендатабот», в 2024 году «Новая почта» занимала шестое место среди крупнейших работодателей Украины, обеспечив работой более 27 тыс. человек. По данным ЕБРР, общее количество сотрудников компании в настоящее время составляет около 34 тыс. человек.

Оптимизация или кризис?

Сокращение персонала в компании, доходы которой продолжают расти, на первый взгляд может показаться парадоксальным. Однако это распространенная практика в жизненном цикле крупных корпораций, которая обычно объясняется не кризисом, а стремлением к оптимизации и повышению эффективности.

Когда компания быстро растет, ее административный аппарат (бэк-офис) часто расширяется опережающими темпами, что приводит к дублированию функций, усложнению процессов и росту операционных расходов. Это, в свою очередь, давит на прибыльность. Ключевым сигналом в случае «Новой почты» является падение чистой прибыли на фоне роста выручки.

Сокращение офисных должностей и перевод людей на операционные направления является классическим шагом для того, чтобы сделать компанию «более стройной», сократить расходы и направить ресурсы на развитие основного бизнеса.